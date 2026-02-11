Виїзд українців за кордоном — які прогнози на 2026 рік

Українці виїжджають за кордон. Фото: facebook.com/STRAZGRANICZNA

Демографічна ситуація в Україні у 2026 році залишається дуже важкою через війну, обстріли та відключення електрики. Через це серед населення посилюються міграційні настрої.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева.

Виїзд українців за кордон

Гетманцев розповів, що за прогнозами НБУ, у 2026 році з України може виїхати 200 тисяч громадян. Водночас вже з 2027 року очікується поступове повернення людей, а у 2028 році цей показник може сягнути майже півмільйона осіб.

Прогноз чистої міграції українців. Фото: t.me/getmantsevdanil

Він наголосив, що поступове повернення українців позитивно вплине на ринок праці та, за оцінкою НБУ, знизить рівень безробіття до 9%.

"Водночас ключовим фактором повернення мігрантів залишається житлове питання. Саме тому масштабна програма доступної іпотеки має стати не просто соціальним інструментом, а й драйвером економічного зростання. Створення умов, за яких власна оселя стане реальністю — найкращий стимул для повернення наших громадян додому", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, що допоможе повернути українців додому. Потрібно створювати нові перспективи та хороші умови життя.

Також президент відповів, як будуть відроджувати села України. Держава має подбати про те, аби люди хотіли відкривати свої підприємства та бізнеси.