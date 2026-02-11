Видео
Україна
Видео

Сколько граждан могут выехать из Украины в 2026 — детали от Гетманцева

Сколько граждан могут выехать из Украины в 2026 — детали от Гетманцева

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:08
Выезд украинцев за границу — какие прогнозы на 2026 год
Украинцы выезжают за границу. Фото: facebook.com/STRAZGRANICZNA

Демографическая ситуация в Украине в 2026 году остается очень тяжелой из-за войны, обстрелов и отключения электричества. Поэтому среди населения усиливаются миграционные настроения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева.

Выезд украинцев за границу

Гетманцев рассказал, что по прогнозам НБУ, в 2026 году из Украины может выехать 200 тысяч граждан. В то же время уже с 2027 года ожидается постепенное возвращение людей, а в 2028 году этот показатель может достичь почти полмиллиона человек.

null
Прогноз чистой миграции украинцев. Фото: t.me/getmantsevdanil

Он отметил, что постепенное возвращение украинцев положительно повлияет на рынок труда и, по оценке НБУ, снизит уровень безработицы до 9%.

"В то же время ключевым фактором возвращения мигрантов остается жилищный вопрос. Именно поэтому масштабная программа доступной ипотеки должна стать не просто социальным инструментом, но и драйвером экономического роста. Создание условий, при которых собственный дом станет реальностью — лучший стимул для возвращения наших граждан домой", — отметил нардеп.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, что поможет вернуть украинцев домой. Нужно создавать новые перспективы и хорошие условия жизни.

Также президент ответил, как будут возрождать села Украины. Государство должно позаботиться о том, чтобы люди хотели открывать свои предприятия и бизнес.

граница украинцы Даниил Гетманцев война в Украине выезд за границу
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
