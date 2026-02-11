Выезд украинцев за границу — какие прогнозы на 2026 год

Сколько граждан могут выехать из Украины в 2026 — детали от Гетманцева
Демографическая ситуация в Украине в 2026 году остается очень тяжелой из-за войны, обстрелов и отключения электричества. Поэтому среди населения усиливаются миграционные настроения.
Выезд украинцев за границу
Гетманцев рассказал, что по прогнозам НБУ, в 2026 году из Украины может выехать 200 тысяч граждан. В то же время уже с 2027 года ожидается постепенное возвращение людей, а в 2028 году этот показатель может достичь почти полмиллиона человек.
Он отметил, что постепенное возвращение украинцев положительно повлияет на рынок труда и, по оценке НБУ, снизит уровень безработицы до 9%.
"В то же время ключевым фактором возвращения мигрантов остается жилищный вопрос. Именно поэтому масштабная программа доступной ипотеки должна стать не просто социальным инструментом, но и драйвером экономического роста. Создание условий, при которых собственный дом станет реальностью — лучший стимул для возвращения наших граждан домой", — отметил нардеп.
