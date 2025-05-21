Виїзд за кордон для чоловіків — у ДПСУ назвали кількість затриманих порушників з 2022 року

Українські прикордонники. Ілюстративне фото: ДПСУ

Майже 49 тисяч чоловіків затримали під час спроби незаконного перетину кордону України з початку повномасштабного вторгнення. Також викрито близько 900 груп, які допомагали незаконно виїхати за кордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 21 травня.

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Втечі за кордон

За словами Демченка, прикордонники щодня викривають нові спроби втечі та "виводять на чисту воду" тих, хто організовує незаконні маршрути.

Речник ДПСУ додав, що майже 49 тисяч осіб затримали за спробу незаконного перетину кордону на території України.

"І можу зазначити, що за час дії воєнного стану також викрито близько 900 таких злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що переправляли людей через державний кордон України", — розповів Демченко.

Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни щонайменше 44,9 тисячі громадян України вдало перетнули державний кордон незаконно.

Також ми повідомляли, що громадянин України хотів перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі, його затримали.