Выезд за границу для мужчин - в ГПСУ назвали количество задержанных нарушителей с 2022 года

Украинские пограничники. Иллюстративное фото: ГПСУ

Почти 49 тысяч мужчин задержали при попытке незаконного пересечения границы Украины с начала полномасштабного вторжения. Также разоблачили около 900 групп, которые помогали незаконно выехать за границу.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE в среду, 21 мая.

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Побеги за границу

По словам Демченко, пограничники ежедневно разоблачают новые попытки побега и "выводят на чистую воду" тех, кто организует незаконные маршруты.

Представитель ГПСУ добавил, что почти 49 тысяч человек задержали за попытку незаконного пересечения границы на территории Украины.

"И могу отметить, что за время действия военного положения также разоблачено около 900 таких преступных групп, которые специализировались на том, что переправляли людей через государственную границу Украины", — рассказал Демченко.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны по меньшей мере 44,9 тысячи граждан Украины удачно пересекли государственную границу незаконно.

Также мы сообщали, что гражданин Украины хотел пересечь границу со Словакией на моноколесе, его задержали.