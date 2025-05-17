Українець намагався перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі

Чоловік на моноколесі. Фото: ДПСУ

Громадянин України хотів перетнути кордон зі Словаччиною на моноколесі. Його рух вдалося зафіксувати фотопасткою.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram у суботу, 17 травня.

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Чоловік одягнув буденний одяг та вирушив до кордону польовою дорогою без речей. Він вдавав, що просто прогулюється околицею Ужгорода.

"Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. Порушника доставили до підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Після з’ясування всіх обставин правопорушення, особу буде притягнуто до відповідальності.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині керівницю прикордонних інспекторів викрили на незаконному переправленні чоловіків призовного віку до Молдови.

Раніше у Львові чоловік пропонував ухилянтам допомогу в перетині кордону за гроші. Внаслідок цього відбулося судове засідання.