Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Мужчина пытался попасть в Словакию на моноколесе arrow

Мужчина пытался попасть в Словакию на моноколесе

17 мая 2025 13:14
Аркадий Пастула - Редактор
Украинец пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе
Мужчина на моноколесе. Фото: ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Гражданин Украины хотел пересечь границу со Словакией на моноколесе. Его движение удалось зафиксировать фотоловушкой.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в субботу, 17 мая.

Реклама
Читайте также:

Попытка пересечь границу в Словакию на моноколесе

Мужчина надел будничную одежду и отправился к границе по полевой дороге без вещей. Он делал вид, что просто прогуливается по окрестностям Ужгорода.

"Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд. Нарушителя доставили в подразделение", — говорится в сообщении.

После выяснения всех обстоятельств правонарушения, лицо будет привлечено к ответственности.

null
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области руководительницу пограничных инспекторов разоблачили на незаконной переправке мужчин призывного возраста в Молдову.

Ранее во Львове мужчина предлагал уклонистам помощь в пересечении границы за деньги. В результате этого состоялось судебное заседание.

граница Словакия Украина уклонисты ГПСУ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама