Украинец пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе

Мужчина на моноколесе. Фото: ГПСУ

Гражданин Украины хотел пересечь границу со Словакией на моноколесе. Его движение удалось зафиксировать фотоловушкой.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в субботу, 17 мая.

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Мужчина надел будничную одежду и отправился к границе по полевой дороге без вещей. Он делал вид, что просто прогуливается по окрестностям Ужгорода.

"Его движение зафиксировала фотоловушка. До госграницы оставалось 300 метров, когда мужчину остановил пограничный наряд. Нарушителя доставили в подразделение", — говорится в сообщении.

После выяснения всех обстоятельств правонарушения, лицо будет привлечено к ответственности.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области руководительницу пограничных инспекторов разоблачили на незаконной переправке мужчин призывного возраста в Молдову.

Ранее во Львове мужчина предлагал уклонистам помощь в пересечении границы за деньги. В результате этого состоялось судебное заседание.