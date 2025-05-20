Скільки чоловіків незаконно залишили територію України - дані ВР

Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Фото: Юлія Яцик

Після початку повномасштабної війни щонайменше 44,9 тисячі громадян України вдало перетнули державний кордон незаконно. Ще майже 30 тисяч чоловіків були затримані під час спроби нелегального перетину.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у понеділок, 20 травня.

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За словами депутатки, українці намагаються виїхати за межі країни, використовуючи різноманітні схеми. Зокрема, мова йде про:

використання підроблених документів: довідок про непридатність до служби, фальшивих посвідчень багатодітного батька, фейкових документів про навчання у вишах;

спроби перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску, без проходження прикордонного контролю;

використання паспортів інших держав;

виїзди через систему "Шлях" як водіїв, які начебто перевозять гуманітарні або медичні вантажі;

оформлення виїзду на підставі звернень державних або правоохоронних органів.

Крім того, частина громадян, які законно виїхали за кордон, не повернулися до України у встановлені строки. Проте точна кількість таких осіб наразі невідома.

Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Фото: Юлія Яцик

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники зафіксували громадянина України, який намагався перетнути словацький кордон на моноколесі.

А у Львові раніше чоловік допомагав ухилянтам перетинати кордон за гроші. Через це його викликали до суду.