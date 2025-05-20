Сколько мужчин незаконно покинули территорию Украины - данные ВР

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Фото: Юлия Яцик

После начала полномасштабной войны по меньшей мере 44,9 тысячи граждан Украины удачно пересекли государственную границу незаконно. Еще почти 30 тысяч мужчин были задержаны при попытке нелегального пересечения.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцык по итогам заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады в понедельник, 20 мая.

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По словам депутата, украинцы пытаются выехать за пределы страны, используя различные схемы. В частности, речь идет о:

использовании поддельных документов: справок о непригодности к службе, фальшивых удостоверений многодетного отца, фейковых документов об обучении в вузах;

попытках пересечь границу вне официальных пунктов пропуска, без прохождения пограничного контроля;

использование паспортов других государств;

выезды через систему "Шлях" как водителей, которые якобы перевозят гуманитарные или медицинские грузы;

оформление выезда на основании обращений государственных или правоохранительных органов.

Кроме того, часть граждан, которые законно выехали за границу, не вернулись в Украину в установленные сроки. Однако точное количество таких лиц пока неизвестно.

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Фото: Юлия Яцик

Напомним, что недавно пограничники зафиксировали гражданина Украины, который пытался пересечь словацкую границу на моноколесе.

А во Львове ранее мужчина помогал уклонистам пересекать границу за деньги. Из-за этого его вызвали в суд.