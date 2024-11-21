Відключення світла 22 листопада — графіки Укренерго

Скільки черг відключень діятимуть завтра — заява Укренерго
В Укренерго попередили про відключення світла завтра, 22 листопада. Протягом дня діятимуть кілька черг відключень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 21 листопада.
Як завтра відключатимуть світло
За інформацією Укренерго, завтра, 22 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00-7:00 — одна черга відключень
- 7:00-18:00 — дві черги відключень
- 18:00-22:00 — одна черга відключень
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.
"Увага! Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", — попередили в Укренерго.
Також енергетики нагадують, що не бажано вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикається за графіком.
Графіки відключення світла по областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, 21 листопада в Одеській області скасували екстрені відключення світла. Електротранспорт починає виходити на рейси. Гуманітарні автобуси поки що залишаються працювати на лініях, щоби розвантажити маршрути у пікові ранкові години.
Раніше Новини.LIVE писали, що 17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. У деяких регіонах було запроваджено екстрені відключення світла.
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