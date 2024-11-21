Відключення світла 22 листопада — графіки Укренерго

Енергетик на зруйнованому об'єкті. Фото: ДТЕК

В Укренерго попередили про відключення світла завтра, 22 листопада. Протягом дня діятимуть кілька черг відключень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 21 листопада.

Читайте також:

Як завтра відключатимуть світло

За інформацією Укренерго, завтра, 22 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

6:00-7:00 — одна черга відключень

7:00-18:00 — дві черги відключень

18:00-22:00 — одна черга відключень

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Увага! Протягом доби — обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", — попередили в Укренерго.

Також енергетики нагадують, що не бажано вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикається за графіком.

Графіки відключень на 22 листопада від Укренерго. Фото: скриншот

Графіки відключення світла по областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, 21 листопада в Одеській області скасували екстрені відключення світла. Електротранспорт починає виходити на рейси. Гуманітарні автобуси поки що залишаються працювати на лініях, щоби розвантажити маршрути у пікові ранкові години.

Раніше Новини.LIVE писали, що 17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. У деяких регіонах було запроваджено екстрені відключення світла.