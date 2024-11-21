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Сколько очередей отключений будут действовать завтра — Укрэнерго

21 ноября 2024 19:02
Галина Шподарева - редактор
Отключение света 22 ноября — графики Укрэнерго
Энергетик на разрушенном объекте. Фото: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

В Укрэнерго предупредили об отключении света завтра, 22 ноября. В течение дня будут действовать несколько очередей отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 ноября.

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По информации Укрэнерго, завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:

  • 6:00-7:00 — одна очередь отключений
  • 7:00-18:00 — две очереди отключений
  • 18:00-22:00 — одна очередь отключений

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Внимание! В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", — предупредили в Укрэнерго.  

Также энергетики напоминают, что не желательно включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику. 

Графики отключений на 22 ноября от Укрэнерго
Графика отключений на 22 ноября от Укрэнерго. Фото: скриншот

Графики отключений света по областям

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, 21 ноября в Одесской области отменили экстренные отключения света. Электротранспорт начинает выходить на рейсы. Гуманитарные автобусы пока остаются работать на линиях, чтобы разгрузить маршруты в пиковые утренние часы.

Ранее Новинии.LIVE писали, что 17 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины. В некоторых регионах были введены экстренные отключения света.

сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света свет графики отключений света

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