Отключение света 22 ноября — графики Укрэнерго

Сколько очередей отключений будут действовать завтра — Укрэнерго
В Укрэнерго предупредили об отключении света завтра, 22 ноября. В течение дня будут действовать несколько очередей отключений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 ноября.
Как завтра будут отключать свет
По информации Укрэнерго, завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:
- 6:00-7:00 — одна очередь отключений
- 7:00-18:00 — две очереди отключений
- 18:00-22:00 — одна очередь отключений
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
"Внимание! В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", — предупредили в Укрэнерго.
Также энергетики напоминают, что не желательно включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику.
Графики отключений света по областям
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, 21 ноября в Одесской области отменили экстренные отключения света. Электротранспорт начинает выходить на рейсы. Гуманитарные автобусы пока остаются работать на линиях, чтобы разгрузить маршруты в пиковые утренние часы.
Ранее Новинии.LIVE писали, что 17 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины. В некоторых регионах были введены экстренные отключения света.
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