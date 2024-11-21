Отключение света 22 ноября — графики Укрэнерго

Энергетик на разрушенном объекте. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго предупредили об отключении света завтра, 22 ноября. В течение дня будут действовать несколько очередей отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 21 ноября.

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Как завтра будут отключать свет

По информации Укрэнерго, завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут такими:

6:00-7:00 — одна очередь отключений

7:00-18:00 — две очереди отключений

18:00-22:00 — одна очередь отключений

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

"Внимание! В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго", — предупредили в Укрэнерго.

Также энергетики напоминают, что не желательно включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет включается по графику.

Графика отключений на 22 ноября от Укрэнерго. Фото: скриншот

Графики отключений света по областям

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, 21 ноября в Одесской области отменили экстренные отключения света. Электротранспорт начинает выходить на рейсы. Гуманитарные автобусы пока остаются работать на линиях, чтобы разгрузить маршруты в пиковые утренние часы.

Ранее Новинии.LIVE писали, что 17 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины. В некоторых регионах были введены экстренные отключения света.