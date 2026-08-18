Скібіцький розповів, коли РФ може піти в наступ з півночі

Вадим Скібіцький. Фото: t-online

Новий наступ російських військ з півночі України можливий на початку 2027 року. Водночас його проведення значною мірою залежатиме від того, чи оголосить Росія нову хвилю мобілізації. Наразі українська розвідка не фіксує військ чи інших ознак, які б свідчили про підготовку Росії до наступальної операції з боку Чернігівської або Київської областей.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає Новини.LIVE.

У ГУР не бачать ознак підготовки наступу РФ з півночі

Водночас представник ГУР зазначив, що ситуація може змінитися після проведення виборів у Росії. Саме після них можуть з’явитися розвідувальні ознаки підготовки до нової мобілізації.

"До виборів вони будуть намагатись показувати якісь здобутки на тих ділянках фронту, де вони можуть щось зробити", — заявив Скібіцький.

Він нагадав, що Росія вже має досвід проведення мобілізації та формування нових підрозділів. Зокрема, після оголошення часткової мобілізації восени 2022 року російські бойові підрозділи почали з’являтися на фронті вже наприкінці того ж року та на початку 2023-го. За оцінкою Скібіцького, якщо Кремль ухвалить рішення про нову мобілізацію цього року, російські військові можуть отримати достатній час для створення потужного ударного угруповання.

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"Якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації — вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року", — пояснив він.

Скібіцький також припустив, що російське командування може спробувати приурочити можливу операцію до лютого, зважаючи на схильність Кремля використовувати символічні дати. Водночас конкретні терміни та масштаби потенційного наступу залежатимуть передусім від кількості мобілізованих росіян і самого факту проведення мобілізації.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія може активізуватися на кордоні з Чернігівською областю, щоб змусити Україну перекидати туди додаткові сили та ресурси. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що не виключений як реальний наступ російських військ, так і спроба створити видимість загрози, щоб відволікти українські підрозділи з інших напрямків.

Як повідомляли Новини.LIVE, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що у липні Росія запустила найбільшу у 2026 році кількість балістичних та гіперзвукових ракет. Йдеться про 198 ракет, зокрема 9М723 із комплексів "Іскандер-М", РМ-48У із С-400 та "Циркони".