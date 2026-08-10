У ГУР пояснили, чому Росія різко збільшила ракетні удари по Україні

Вадим Скібіцький. Фото: "РБК-Україна"

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що у липні Росія запустила найбільшу кількість балістичних та гіперзвукових ракет у цьому році. Йдеться про 198 — 9М723 з комплексу "Іскандер-М", РМ-48У з С-400 і "Циркони". Водночас за кількістю запущених крилатих ракет Х-101, "Калібр" та Х-32 показник липня був другим після лютого, коли ворог запустив 157, а минулого місяця — 153.

Про це Вадим Скібіцький повідомив в інтервʼю "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Зростання балістичних ударів Росії по Україні

Скібіцький пояснив, що сплеск ударів стався насамперед через те, що Росія до цього готувалася.

"За даними воєнної розвідки, показники застосування ракетного озброєння з боку росіян почали зростати ще з квітня. У квітні було 61 балістична ракета, у травні — 107, червні — 134. Памʼятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім — раз на тиждень. Зараз — ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння", — розповів він.

Ще одним важливим індикатором, якому ГУР має документальне підтвердження, є плани виробництва Росії та фактичне виконання.

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Зокрема, якщо говорити про ракети типу "Циркон" і "Онікс", які спершу призначалися для ураження морських цілей, але після модернізації застосовуються і по суші, то вже на початок серпня противник фактично вийшов на виконання річного виробничого плану, передбаченого державним оборонним замовленням.

Скібіцький повідомив, що за сім місяців цього року Росія виготовила 33 "Циркони" та 60 одиниць "Оніксів". Йдеться про дані станом на 3 серпня.

Інші засоби ураження Росії

Крім того, у противника наразі фіксується приріст й по інших засобах ураження.

"Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць — на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУР МО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, "Калібрів" — на 111%, крилатої ракети Х-35 — 200%. План виробництва на серпень по Х-101 — 72 одиниці, на липень показники були такими ж, але вони виробили більше — 87 ракет. Щодо 3М14 "Калібр": план на серпень — 26 одиниць, в липні планували стільки ж, а виробили 29", — каже Скібіцький.

Тобто Москва концентрує ресурси на випуску окремих видів озброєння, переорієнтовуючи під них фінансування. Така тенденція простежується щонайменше з другого кварталу цього року. Якщо певні типи ракет демонструють ефективність і досягають цілей, їх виробництво нарощують.

Водночас пріоритет віддається тим засобам ураження, для виготовлення яких є необхідна елементна база. Однак авіаційний компонент ударів росіяни залучають менше, оскільки є технічні проблеми з крилатими ракетами та з самими літаками.

"З нового, що зʼявилось у цьому році – "Бандероль" та "Дань-Т" – це баражуючі боєприпаси, які запускаються з вертольотів. Зараз вони працюють над тим, щоб запускати їх з літаків. Зʼявився "Циркон" та модернізований "Онікс", який раніше міг бити лише по морським цілях, бо не спрацьовував контраст для цілей на землі, він також має збільшені дальність та бойову частину", — каже заступник начальника ГУР.

Крім того, плановий показник ВПК Росії з виробництва ударних дронів на серпень 2026 року складає 11 тисяч одиниць.

Водночас у липні противник дещо зменшив інтенсивність атак дронами та скоротив їхнє виробництво, оскільки переорієнтовує потужності на випуск турбореактивних безпілотників типу "Герань-4" і "Герань-5".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, за минулий тиждень Росія випустила по Україні 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб.

А нещодавно російські окупанти масовано атакували обʼєкти "Укрнафти" на сході України. Під ударом противника опинилися сім активів, які забезпечують видобуток нафти та газу.