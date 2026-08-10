В ГУР объяснили, почему Россия резко увеличила количество ракетных ударов по Украине

Вадим Скибицкий. Фото: "РБК-Украина"

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что в июле Россия запустила наибольшее количество баллистических и гиперзвуковых ракет в этом году. Речь идет о 198 ракетах — 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У из С-400 и "Цирконы". В то же время по количеству запущенных крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 показатель июля был вторым после февраля, когда противник запустил 157, а в прошлом месяце — 153.

Об этом Вадим Скибицкий сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Рост числа баллистических ударов России по Украине

Скибицкий пояснил, что всплеск ударов произошел прежде всего из-за того, что Россия к этому готовилась.

"По данным военной разведки, показатели применения ракетного вооружения со стороны россиян начали расти еще с апреля. В апреле было 61 баллистическая ракета, в мае — 107, в июне — 134. Помните, раньше они наносили удары с интервалом раз в десять дней? Затем — раз в неделю. Сейчас — еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения", — рассказал он.

Еще одним важным показателем, по которому ГУР располагает документальным подтверждением, являются планы производства России и их фактическое выполнение.

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В частности, если говорить о ракетах типа "Циркон" и "Оникс", которые изначально предназначались для поражения морских целей, но после модернизации применяются и по суше, то уже к началу августа противник фактически вышел на выполнение годового производственного плана, предусмотренного государственным оборонным заказом.

Скибицкий сообщил, что за семь месяцев этого года Россия изготовила 33 "Циркона" и 60 единиц "Ониксов". Речь идет о данных по состоянию на 3 августа.

Другие средства поражения России

Кроме того, у противника в настоящее время фиксируется прирост и по другим средствам поражения.

"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана за месяц — на уровне 110–120%. Согласно данным ГУР МО Украины, план по производству Х-101 в июле был выполнен на 140%, "Калибров" — на 111%, крылатой ракеты Х-35 — на 200%. План производства на август по Х-101 — 72 единицы, на июль показатели были такими же, но они произвели больше — 87 ракет. Что касается 3М14 "Калибр": план на август — 26 единиц, в июле планировали столько же, а произвели 29", — говорит Скибицкий.

То есть Москва концентрирует ресурсы на выпуске отдельных видов вооружения, переориентируя под них финансирование. Такая тенденция прослеживается как минимум со второго квартала этого года. Если определенные типы ракет демонстрируют эффективность и достигают целей, их производство наращивают.

В то же время приоритет отдается тем средствам поражения, для изготовления которых имеется необходимая элементная база. Однако авиационный компонент ударов россияне задействуют реже, поскольку существуют технические проблемы с крылатыми ракетами и с самими самолетами.

"Из новинок, появившихся в этом году, — "Бандероль" и "Дань-Т" — это баражирующие боеприпасы, которые запускаются с вертолетов. Сейчас они работают над тем, чтобы запускать их с самолетов. Появился «Циркон» и модернизированный «Оникс», который раньше мог поражать только морские цели, так как не срабатывал при контрасте с наземными целями; у него также увеличены дальность и боевая часть", — говорит заместитель начальника ГУР.

Кроме того, плановый показатель ВПК России по производству ударных дронов на август 2026 года составляет 11 тысяч единиц.

В то же время в июле противник несколько снизил интенсивность атак с использованием дронов и сократил их производство, поскольку переориентирует мощности на выпуск турбореактивных беспилотников типа "Герань-4" и "Герань-5".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине 61 ракету, 1560 дронов и 1540 авиабомб.

А недавно российские оккупанты массированно атаковали объекты "Укрнафты" на востоке Украины. Под ударом противника оказались семь объектов, обеспечивающих добычу нефти и газа.