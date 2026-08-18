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Главная Новости дня Скибицкий предупредил о возможном наступлении РФ в 2027 году

Скибицкий предупредил о возможном наступлении РФ в 2027 году

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 17:10
Скибицкий рассказал, когда РФ может перейти в наступление с севера
Вадим Скибицкий. Фото: t-online

Новое наступление российских войск с севера Украины возможно в начале 2027 года. В то же время его проведение в значительной степени будет зависеть от того, объявит ли Россия новую волну мобилизации. На данный момент украинская разведка не фиксирует присутствия войск или других признаков, которые свидетельствовали бы о подготовке России к наступательной операции со стороны Черниговской или Киевской областей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, передает Новини.LIVE.

В ГУР не видят признаков подготовки наступления РФ с севера

В то же время представитель ГУР отметил, что ситуация может измениться после проведения выборов в России. Именно после них могут появиться разведывательные признаки подготовки к новой мобилизации.

"До выборов они будут пытаться демонстрировать какие-то успехи на тех участках фронта, где они могут что-то сделать", — заявил Скибицкий.

Он напомнил, что у России уже есть опыт проведения мобилизации и формирования новых подразделений. В частности, после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года российские боевые подразделения начали появляться на фронте уже в конце того же года и в начале 2023-го. По оценке Скибицкого, если Кремль примет решение о новой мобилизации в этом году, российские военные могут получить достаточно времени для создания мощной ударной группировки.

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"Если агрессор в этом году проведет новую волну мобилизации — они могут подготовить мощную ударную группировку ближе к февралю, в начале следующего года", — пояснил он.

Скибицкий также предположил, что российское командование может попытаться приурочить возможную операцию к февралю, учитывая склонность Кремля использовать символические даты. В то же время конкретные сроки и масштабы потенциального наступления будут зависеть прежде всего от количества мобилизованных россиян и самого факта проведения мобилизации.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия может активизироваться на границе с Черниговской областью, чтобы заставить Украину перебрасывать туда дополнительные силы и ресурсы. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко отметил, что не исключено как реальное наступление российских войск, так и попытка создать видимость угрозы, чтобы отвлечь украинские подразделения с других направлений.

Как сообщали Новини.LIVE, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что в июле Россия запустила наибольшее в 2026 году количество баллистических и гиперзвуковых ракет. Речь идет о 198 ракетах, в частности 9М723 из комплексов "Искандер-М", РМ-48У из С-400 и "Цирконы".

Мобилизация в россии война в Украине ГУР Россия наступление
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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