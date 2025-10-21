Перебіг мирного процесу — Скібіцький пояснив, як має бути

Вадим Скібіцький. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив, який повинен бути перебіг мирного процесу. За його словами, спочатку припинення вогню, а потім — все інше.

Про це Вадим Скібіцький сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"Позиція України незмінна. Вона полягає в тому, щоб припинити вогонь і потім діяти відповідно переговорного процесу", — зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі є Стамбульський формат, який призупинив свою роботу, але він є.

"У будь-якому випадку спочатку припинення вогню, а потім всі інші процеси, які необхідно вирішувати, всі питання, які будуть вирішуватися саме після цього, оскільки наразі ми не бачимо ознак того, що РФ хоче призупинити бойові дії і навпаки вона хоче захопити більше території", — додав заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, Скібіцький заявив, що найближчим часом Росія не планує зупиняти війну проти України.

Крім того, заступник начальника ГУР пояснив, як змінилася тактика російських окупантів в обстрілах інфраструктури.