Україна
Головна Новини дня Скібіцький пояснив, який повинен бути перебіг мирного процесу

Скібіцький пояснив, який повинен бути перебіг мирного процесу

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 14:57
Оновлено: 14:57
Перебіг мирного процесу — Скібіцький пояснив, як має бути
Вадим Скібіцький. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив, який повинен бути перебіг мирного процесу. За його словами, спочатку припинення вогню, а потім — все інше.

Про це Вадим Скібіцький сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Мирний процес

"Позиція України незмінна. Вона полягає в тому, щоб припинити вогонь і потім діяти відповідно переговорного процесу", — зазначив Скібіцький.

За його словами, наразі є Стамбульський формат, який призупинив свою роботу, але він є.

"У будь-якому випадку спочатку припинення вогню, а потім всі інші процеси, які необхідно вирішувати, всі питання, які будуть вирішуватися саме після цього, оскільки наразі ми не бачимо ознак того, що РФ хоче призупинити бойові дії і навпаки вона хоче захопити більше території", — додав заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, Скібіцький заявив, що найближчим часом Росія не планує зупиняти війну проти України.

Крім того, заступник начальника ГУР пояснив, як змінилася тактика російських окупантів в обстрілах інфраструктури.

війна переговори Україна ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
