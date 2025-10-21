Ход мирного процесса — Скибицкий объяснил, как должно быть

Скибицкий объяснил, каким должен быть ход мирного процесса
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, какой должен быть ход мирного процесса. По его словам, сначала прекращение огня, а потом — все остальное.
Об этом Вадим Скибицкий сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Мирный процесс
"Позиция Украины неизменна. Она заключается в том, чтобы прекратить огонь и затем действовать в соответствии переговорного процесса", — отметил Скибицкий.
По его словам, сейчас есть Стамбульский формат, который приостановил свою работу, но он есть.
"В любом случае сначала прекращение огня, а потом все другие процессы, которые необходимо решать, все вопросы, которые будут решаться именно после этого, поскольку пока мы не видим признаков того, что РФ хочет приостановить боевые действия и наоборот она хочет захватить больше территории", — добавил заместитель начальника ГУР.
Напомним, Скибицкий заявил, что в ближайшее время Россия не планирует останавливать войну против Украины.
Кроме того, заместитель начальника ГУР объяснил, как изменилась тактика российских оккупантов в обстрелах инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!