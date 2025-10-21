Видео
Скибицкий объяснил, каким должен быть ход мирного процесса

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 14:57
обновлено: 14:57
Ход мирного процесса — Скибицкий объяснил, как должно быть
Вадим Скибицкий. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, какой должен быть ход мирного процесса. По его словам, сначала прекращение огня, а потом — все остальное.

Об этом Вадим Скибицкий сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Мирный процесс

"Позиция Украины неизменна. Она заключается в том, чтобы прекратить огонь и затем действовать в соответствии переговорного процесса", — отметил Скибицкий.

По его словам, сейчас есть Стамбульский формат, который приостановил свою работу, но он есть.

"В любом случае сначала прекращение огня, а потом все другие процессы, которые необходимо решать, все вопросы, которые будут решаться именно после этого, поскольку пока мы не видим признаков того, что РФ хочет приостановить боевые действия и наоборот она хочет захватить больше территории", — добавил заместитель начальника ГУР.

Напомним, Скибицкий заявил, что в ближайшее время Россия не планирует останавливать войну против Украины.

Кроме того, заместитель начальника ГУР объяснил, как изменилась тактика российских оккупантов в обстрелах инфраструктуры.

война переговоры Украина ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
