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Східна Європа витрачає шалені гроші на оборону від РФ — вже відомо скільки саме

10 жовтня 2024 01:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Країни НАТО на тлі російської агресії значно підвищили витрати на військовий бюджет
Бійці країн НАТО. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Країни східної Європи рекордно збільшили витрати на оборону. Польща та Естонія разом підняли суму військових замовлень до 70 мільярдів доларів на тлі російської агресії проти України.  

Про це у великій аналітичній статті пише Bloomberg.

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Як змінювались військові бюджети країн ЄС

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Кошторис витрат країн НАТО. Фото: Скриншот

Видання зазначає, що Польща пообіцяла більш ніж подвоїти кількість професійних солдатів до 250 000 до 2035 року. Збройні сили додали близько 20 000, довівши загальну кількість до 134 000 станом на кінець 2023 року.

У таких країнах, як Румунія, існує тиск щодо підвищення початкової зарплати з $549 на місяць, щоб мати можливість залучати молодих солдатів новими навичками.

Польща є №1 у військових бюджетах ЄС, адже виділяє зараз 4% ВВП на армію. Парламент ухвалив закон, який збільшив бюджет і створив спеціальний фонд для фінансування дорогих закупівель.

Замовлення включають десятки винищувачів, понад 1300 танків з Кореї та США та 100 ударних вертольотів AH-64E Apache, що є найбільшим за всю історію закупівель країни. Польській уряд підписав угоду на 1,2 мільярда доларів з Raytheon Technologies щодо виробництва компонентів для батарей ППО Patriot.

Чому країнам ЄС потрібні такі витрати

Експерти Bloomberg нагадують, що Європа скоротила свої оборонні можливості після розвалу СРСР — головного противника НАТО. Військові бюджети настільки були скорочені, що, наприклад, Словаччина, має лише 30 танків у порівнянні з 960, коли вона відділилася від Чехословаччини в 1993 році.

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може стати членом НАТО без частини своїх окупованих територій.

Також ми писали, що голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що призначення прем’єр-міністра Марка Рютте на посаду генсека НАТО є компромісною фігурою, погодженою США.

Європейський союз Польща НАТО зброя Естонія війна в Україні

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