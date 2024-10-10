Страны НАТО на фоне российской агрессии значительно повысили расходы на военный бюджет

Бойцы стран НАТО. Иллюстративное фото: Reuters

Страны восточной Европы рекордно увеличили расходы на оборону. Польша и Эстония подняли сумму военных заказов до 70 миллиардов долларов на фоне российской агрессии против Украины.

Об этом в обширной аналитической статье пишет Bloomberg.

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Смета расходов стран НАТО. Фото: Скриншот

Издание отмечает, что Польша пообещала более чем удвоить количество профессиональных солдат до 250 000 к 2035 году. Вооруженные силы прибавили около 20 000, доведя общее количество до 134 000 по состоянию на конец 2023 года.

В таких странах, как Румыния, существует давление на повышение начальной зарплаты с $549 в месяц, чтобы иметь возможность привлекать молодых солдат новыми навыками.

Польша №1 в военных бюджетах ЕС, ведь она выделяет сейчас 4% ВВП на армию. Парламент принял закон, увеличивший бюджет и создавший специальный фонд для финансирования дорогостоящих закупок.

Заказы включают десятки истребителей, более 1300 танков из Кореи и США и 100 ударных вертолетов AH-64E Apache, что является крупнейшими закупками за всю историю страны. Польское правительство подписало соглашение на 1,2 миллиарда долларов с Raytheon Technologies по производству компонентов для батарей ПВО Patriot.

Почему странам ЕС нужны такие расходы

Эксперты Bloomberg напоминают, что Европа сократила свои оборонные возможности после развала СССР — главного противника НАТО. Военные бюджеты были настолько сокращены, что, например, Словакия, имеет лишь 30 танков по сравнению с 960, когда она отделилась от Чехословакии в 1993 году.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом НАТО без части своих оккупированных территорий.

Также мы писали, что глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что назначение премьер-министра Марка Рютте на должность генсека НАТО является компромиссной фигурой, согласованной США.