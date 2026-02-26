Відео
Головна Новини дня Скелетоніст Гераскевич виступає в Раді — онлайн-трансляція

Скелетоніст Гераскевич виступає в Раді — онлайн-трансляція

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 10:59
Основні тези виступу Владислава Гераскевича в парламенті 26 лютого
Владислав Гераскевич в Раді. Фото: кадр із відео

У Верховній Раді виступає з промовою український скелетоніст Владислав Гераскевич. Його  Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через шолом, на якому були зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у четвер, 26 лютого.

Додамо, що сьогодні на порядку денному Ради 13 ратифікацій та один проєкт закону.

Дискваліфікація Гераскевича

Під час Олімпіали МОК заборонив Гераскевичу виступати у шоломі з фото загиблих спортсменів. Попри це скелетоніст заявив, що не планує відмовлятися від свого задуму.

Згодом стало відомо про дискваліфікацію українського спормена.

Після того, як суд відхилив позво Гераскевича, він заявив, що наразі не має певності щодо подальшого продовження кар’єри.

Новина доповнюється

Верховна Рада спорт олімпіада парламент Владислав Гераскевич
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
