Заявления Гераскевича с трибуны Рады — коротко о главном

Владислав Гераскевич в Раде. Фото: кадр с видео

В сессионном зале парламента с речью выступил скелетонист Владислав Гераскевич. Накануне старта Олимпиады-2026 Международный олимпийский комитет отстранил его от участия — причиной стал шлем с изображениями украинских спортсменов, убитых российскими оккупантами, из-за чего атлета не допустили к первому заезду.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента в четверг, 26 февраля.

Основные тезисы с выступления Гераскевича

Гераскевич начал свое выступление с персонального обращения к депутатам.

"Я впервые здесь выступаю, но чувствую, что победил по посещаемости некоторых ваших коллег", — сказал он.

Основной темой выступления была Олимпиада-2026. Гераскевич поблагодарил всех за поддержку.

"Когда мы объединены, мир гораздо охотнее соединяется вокруг нас", — добавил он.

Также спортсмен высказался по поводу экспрезидента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки, который до сих пор носит звание Героя Украины. Он призвал лишить его этой награды.

"Призываю помочь тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем наложения на него санкций", — подчеркнул он.

Добавим, что сегодня в повестке дня Рады 13 ратификаций и один проект закона.

Дисквалификация Гераскевича

Во время Олимпиалы МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фото погибших спортсменов. Несмотря на это скелетонист заявил, что не планирует отказываться от своего замысла.

Впоследствии стало известно о дисквалификации украинского спортсмена.

13 февраля в Милане состоялось заседание по делу Гераскевича. После того, как суд отклонил иск, он заявил, что пока нет уверенности в дальнейшем продолжении карьеры.

Кроме того, Гераскевич присутствовал во время Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Там его встретили аплодисментами.

В эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец спортсмен назвал решение суда "позорным".