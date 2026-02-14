Владислав Гераскевич — спортсмена встретили аплодисментами в Мюнхене

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Скелетониста Владислава Гераскевича встретили громкими аплодисментами во время Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Накануне его дисквалифицировали с Олимпийских игр.

Встреча Гераскевича в Мюнхене

Владислав Гераскевич приехал в Мюхен и присутствовал на Украинском ланче по случаю конференции по безопасности.

Скелетониста встретили громкими аплодисментами, проявляя уважение за его поступок на Олимпийских играх.

Что известно о ситуации с Владиславом Гераскевичем

Напомним, 12 февраля Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, потому что он использовал шлем, на котором были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии.

После этого спортсмен подал иск в суд. Он настаивал, что не нарушил никаких правил.

Уже 13 февраля в Милане состоялось заседание по делу Гераскевича. По словам скелетониста, аргументы были услышаны, и теперь команда ожидает решения.

Владимир Зеленский 13 февраля встретился с Гераскевичем и вручил ему орден Свободы. Президент подчеркнул, что память не является нарушением,