Владислав Гераскевич — спортсмена зустріли оплесками в Мюнхені

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Скелетоніста Владислава Гераскевича зустріли гучними оплесками під час Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Напередодні його дискваліфікували з Олімпійських ігор.

Зустріч Гераскевича в Мюнхені

Владислав Гераскевич приїхав у Мюхен та був присутній на Українському ланчі з нагоди конференції безпеки.

Скелетоніста зустріли гучними оплесками, проявляючи повагу за його вчинок на Олімпійських іграх.

Що відомо про ситуацію з Владиславом Гераскевичом

Нагадаємо, 12 лютого Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026, бо він використовував шолом, на якому були зображені загиблі українські атлети внаслідок російської агресії.

Після цього спортсмен подав позов до суду. Він наполягав, що не порушив жодних правил.

Вже 13 лютого у Мілані відбулося засідання у справі Гераскевича. За словами скелетоніста, аргументи були почуті, і тепер команда очікує рішення.

Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи. Президент наголосив, що пам'ять не є порушенням,