Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гераскевича зустріли гучними оплескам у Мюнхені — відео

Гераскевича зустріли гучними оплескам у Мюнхені — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:50
Владислав Гераскевич — спортсмена зустріли оплесками в Мюнхені
Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Скелетоніста Владислава Гераскевича зустріли гучними оплесками під час Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Напередодні його дискваліфікували з Олімпійських ігор. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Гераскевича в Мюнхені

Владислав Гераскевич приїхав у Мюхен та був присутній на Українському ланчі з нагоди конференції безпеки.

Скелетоніста зустріли гучними оплесками, проявляючи повагу за його вчинок на Олімпійських іграх.

Що відомо про ситуацію з Владиславом Гераскевичом

Нагадаємо, 12 лютого Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026, бо він використовував шолом, на якому були зображені загиблі українські атлети внаслідок російської агресії.

Після цього спортсмен подав позов до суду. Він наполягав, що не порушив жодних правил. 

Вже 13 лютого у Мілані відбулося засідання у справі Гераскевича. За словами скелетоніста, аргументи були почуті, і тепер команда очікує рішення.

Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи. Президент наголосив, що пам'ять не є порушенням,

Олімпійські ігри олімпіада Скелетон Владислав Гераскевич Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації