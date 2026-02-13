Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

Владислав Гераскевич прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности

Владислав Гераскевич прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 21:00
Гераскевич в Мюнхене прокомментировал дисквалификацию МОК
Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прибыл в Мюнхен на конференцию по безопасности и рассказал о ситуации, из-за которой оказался в центре олимпийского скандала. Он напомнил, что Международный олимпийский комитет дисквалифицировал его из-за намерения выйти на соревнования в "шлеме памяти" с изображениями спортсменов, погибших в результате российского вторжения.

Об этом спортсмен рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на Украинском ужине, организованном фондом Виктора Пинчука.

Читайте также:

Гераскевич рассказал о добросовестной подготовке к соревнованиям

Гераскевич рассказал, что к стартам команда готовилась долго, и этот путь был для него изнурительным. Он признал, что не подходил к турниру в лучших кондициях за карьеру, но в то же время подчеркнул: тренировочные заезды давали основания рассчитывать на сильный результат. По его словам, контрольную тренировку он завершил первым и показал лучшее время.

"Я завершил контрольную тренировку на первом месте с лучшим результатом. И, к сожалению, на этой тренировке не закончился для меня этот путь. Конечно, на пути этом было много и жертв и много тренировок. В среднем мы делали 12 тренировок в неделю. Это, на самом деле, огромное количество. Они были изнурительные", — поделился спортсмен.

В комментарии Гераскевич сообщил, что последние дни живет фактически в режиме непрерывных новостей и решений. Он сказал, что почти не спал, а вопросы, связанные с делом, движутся очень быстро.

"Я последние четыре дня, на самом деле, не так много спал. У нас постоянно очень много новостей", — рассказал Гераскевич.

По его словам, судебное заседание состоялось именно в этот день, а утром уже появилось решение: "Сегодня у нас только был суд. Утром уже есть решение. Мы уже продумываем, какие будем делать следующие шаги".

Зато решение суда он назвал "позорным", добавив, что подробно выскажется позже, когда тщательнее с ним ознакомится. Сам ход слушания, по его оценке, был предвзятым.

Кто создал "шлем памяти"

Отдельно спортсмен объяснил, как появился "шлем памяти" и что он должен был означать. По его словам, замысел возник давно, а реализовать его удалось лишь незадолго до Олимпиады.

Гераскевич рассказал, что шлем в Киеве разрисовывала Ирина Вроць, работая в условиях, в которых живет страна во время войны: под обстрелами, в холоде и с перебоями электричества.

Он подчеркнул, что целью было чествование погибших украинских спортсменов, и вспомнил Дмитрия Шатлера, которого назвал членом олимпийской команды 2016 года, в составе которой был и он. Гераскевич сказал, что они вместе участвовали в тех играх.

Комментируя реакцию на скандал, спортсмен отметил, что видел поддержку со стороны украинцев онлайн и убежден, что солидарность с ним широкая.

"Я знаю, что меня поддерживает буквально весь мир. И я знаю, что весь мир объединен на поле Украины. И для меня это самое важное", — подытожил спортсмен.

Напомним, ранее Владислав Гераскевич сделал заявление чтоло деятельности МОК после скандала со "шлемом памяти", поскольку суд CAS отклонил иск спортсмена на скрагу о дисквалификации.

Спортсмен также заявлял, что ему угрожают со стороны России. Стало известно о массовом распространении фейков со стороны российских пропагандистов.

спорт Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Автор:
Анастасия Постоенко
