Україна
Владислав Гераскевич прибув у Мюнхен на безпекову конференцію

Дата публікації: 13 лютого 2026 21:00
Гераскевич у Мюнхені прокоментував дискваліфікацію МОК
Владислав Гераскевич. Фото: UA.NEWS

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прибув до Мюнхена на безпекову конференцію і розповів про ситуацію, через яку опинився в центрі олімпійського скандалу. Він нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував його через намір вийти на змагання у "шоломі пам’яті" з зображеннями спортсменів, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Про це спортсмен розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на Українській вечері, організований фондом Віктора Пінчука.

Читайте також:

Гераскевич розповів про сумлінну підготовку до змагань

Гераскевич розповів, що до стартів команда готувалася довго, і цей шлях був для нього виснажливим. Він визнав, що не підходив до турніру у найкращих кондиціях за кар'єру, але водночас підкреслив: тренувальні заїзди давали підстави розраховувати на сильний результат. За його словами, контрольне тренування він завершив першим і показав найкращий час.

"Я завершив контрольне тренування на першому місці з найкращим результатом. І, на жаль, на цьому тренуванні не закінчився для мене цей шлях. Звичайно, на шляху цьому було багато і пожертв і багато тренувань. В середньому ми робили 12 тренувань в тиждень. Це, насправді, величезна кількість. Вони були виснажливі", — поділився спортсмен.

У коментарі Гераскевич повідомив, що останні дні живе фактично в режимі безперервних новин і рішень. Він сказав, що майже не спав, а питання, пов'язані зі справою, рухаються дуже швидко.

"Я останні чоттири дні, насправді, не так багато спав. У нас постійно дуже багато новин", — розповів Гераскевич.

За його словами, судове засідання відбулося саме цього дня, а зранку вже з’явилося рішення: "Сьогодні в нас тільки був суд. Зранку вже є рішення. Ми вже продумуємо, які будемо робити наступні кроки".

Натомість рішення суду він назвав "ганебним", додавши, що детально висловиться пізніше, коли ретельніше з ним ознайомиться. Сам перебіг слухання, за його оцінкою, було упередженим.

Хто створив "шолом пам'яті"

Окремо спортсмен пояснив, як з'явився "шолом пам’яті" і що він мав означати. За його словами, задум виник давно, а реалізувати його вдалося лише незадовго до Олімпіади.

Гераскевич розповів, що шолом у Києві розмальовувала Ірина Вроць, працюючи в умовах, у яких живе країна під час війни: під обстрілами, у холоді та з перебоями електрики.

Він підкреслив, що метою було вшанування загиблих українських спортсменів, і згадав Дмитра Шатлера, якого назвав членом олімпійської команди 2016 року, в складі якої був і він. Гераскевич сказав, що вони разом брали участь у тих іграх.

Коментуючи реакцію на скандал, спортсмен зазначив, що бачив підтримку з боку українців онлайн і переконаний, що солідарність із ним широка.

"Я знаю, що мене підтримує буквально весь світ. І я знаю, що весь світ об'єднаний на поле України. І для мене це найважливіше", — підсумував спортсмен.

Нагадаємо, раніше Владислав Гераскевич зробив заяву щоло діяльності МОК після скандалу з "шоломом пам'яті", оскільки суд CAS відхилив позов спортсмена на скрагу про дискваліфікацію.

Спортсмен також заявляв, що йому погрожують з боку Росії. Стало відомо про масове поширення фейків з боку російських пропагандистів.

