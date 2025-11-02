Відео
Головна Новини дня Скандальний Винник засвітився у компанії Данилка за кордоном

Скандальний Винник засвітився у компанії Данилка за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 15:14
Оновлено: 15:14
Олег Винник зустрівся із Андрієм Данилком на концерті у Берліні — фото
Андрій Данилко та Олег Винник. Фото: кадр з відео

Співак Олег Винник, який із початку повномасштабного вторгнення проживає у Німеччині, неочікувано з'явився поруч із Андрієм Данилком. Артисти зустрілися у Берліні, де відбувся концерт Вєрки Сердючки.

Спільним фото із колегою співак поділився у Instagram.

Читайте також:

Данилко зустрівся із Винником у Берліні

Винник відвідав виступ, після чого вони поспілкувалися за лаштунками та записали спільне відео.

"Сердючка — forever", — сказав Винник, на що Данилко відповів: "Це правда".

Олег Винник відвідав концерт Вєрки Сердючки
Андрій Данилко та Олег Винник у Берліні. Фото: кадр з відео

У компанії артистів також показався телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який зараз мешкає поза межами України. 

"Коаліція рішучих! Зустрілися чоловіками. Обговорили поточну ситуацію. Порахували і прорахували варіанти. І дійшли висновку: все буде добре!", — написав шоумен.

Втім, у мережі зустріч викликала хвилю критики на адресу Данилка — через присутність Винника, який під час війни живе за кордоном і продовжує співати російською.

Сам Винник неодноразово заявляв, що не "втік" з України, а повернувся додому в Німеччину, де живе понад 25 років. За його словами, він не має внутрішнього українського паспорта і приїжджав на Батьківщину лише з концертами. Артист також називає себе патріотом, додаючи, що допомагає Україні та робитиме це й надалі.

Нагадаємо, співачка-зрадниця Ёлка викреслила згадку про Україну зі свого хіта "Прованс" і оскандалилася виступом у Москві.

А також ми писали, що у мережі викликало резонанс інтерв'ю співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю.

Андрій Данилко соцмережі Олег Винник Вєрка Сердючка українські зірки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
