Олег Винник зустрівся із Андрієм Данилком на концерті у Берліні — фото

Андрій Данилко та Олег Винник. Фото: кадр з відео

Співак Олег Винник, який із початку повномасштабного вторгнення проживає у Німеччині, неочікувано з'явився поруч із Андрієм Данилком. Артисти зустрілися у Берліні, де відбувся концерт Вєрки Сердючки.

Спільним фото із колегою співак поділився у Instagram.

Данилко зустрівся із Винником у Берліні

Винник відвідав виступ, після чого вони поспілкувалися за лаштунками та записали спільне відео.

"Сердючка — forever", — сказав Винник, на що Данилко відповів: "Це правда".

Андрій Данилко та Олег Винник у Берліні. Фото: кадр з відео

У компанії артистів також показався телеведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який зараз мешкає поза межами України.

"Коаліція рішучих! Зустрілися чоловіками. Обговорили поточну ситуацію. Порахували і прорахували варіанти. І дійшли висновку: все буде добре!", — написав шоумен.

Втім, у мережі зустріч викликала хвилю критики на адресу Данилка — через присутність Винника, який під час війни живе за кордоном і продовжує співати російською.

Сам Винник неодноразово заявляв, що не "втік" з України, а повернувся додому в Німеччину, де живе понад 25 років. За його словами, він не має внутрішнього українського паспорта і приїжджав на Батьківщину лише з концертами. Артист також називає себе патріотом, додаючи, що допомагає Україні та робитиме це й надалі.

