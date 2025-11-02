Співачка змінила текст хіта "Прованс" — що приховала "Ёлка"

Співачка "Ёлка". Фото: росЗМІ

Під час концерту в Москві співачка "Ёлка", уродженка Ужгорода, змінила текст свого найвідомішого хіта "Прованс". Артистка естради прибрала звідти згадку про Бориспіль, що викликало хвилю обговорень у соцмережах.

Про це повідомили росЗМІ.

"Ёлка" викреслила Бориспіль із пісні "Прованс"

Під час виступу на ювілейній церемонії музичної премії "Золотий грамофон" співачка виконала свій хіт "Прованс" у зміненій версії. Замість рядка "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолёте" прозвучало "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолёте". Концерт відбувся 30 і 31 жовтня на сцені "ВТБ Арени" у Москві.

43-річна виконавиця родом із Ужгорода, але більшу частину кар’єри провела в Росії. Після початку повномасштабної війни вона скасувала концерт, натякнувши у соцмережах, що "всі все розуміють". Минулого тижня артистка вперше публічно висловилася про війну, згадавши маму та друзів, які залишилися в Україні.

"... я переживаю об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу", — висловилась "Ёлка".

Її хіт "Прованс" у 2010 році написав український автор Єгор Солодовников родом зі Слов’янська Донецької області.

Нагадаємо, що уродженка Києва Люба Успенська несподівано закрила свій бізнес у Росії — хоча відкрила його всього кілька років тому, у 2021-му.

Раніше ми також інформували, що Іван Дорн відверто розповів Дудю, чому записав російськомовний альбом і як у його родині ставляться до української мови — зізнання артиста викликало резонанс.