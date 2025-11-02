Видео
Україна
Видео

Скандальное изменение в песне — "Ёлка" убрала упоминание Украины

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 14:00
обновлено: 14:07
Певица изменила текст хита "Прованс" - что скрыла "Ёлка"
Певица "Ёлка". Фото: росСМИ

Во время концерта в Москве певица "Ёлка", уроженка Ужгорода, изменила текст своего самого известного хита "Прованс". Артистка эстрады убрала оттуда упоминание о Борисполе, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Об этом сообщили росСМИ.

"Ёлка" вычеркнула Борисполь из песни "Прованс"

Во время выступления на юбилейной церемонии музыкальной премии "Золотой граммофон" певица исполнила свой хит "Прованс" в измененной версии. Вместо строчки "завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете" прозвучало "завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете". Концерт состоялся 30 и 31 октября на сцене "ВТБ Арены" в Москве.

43-летняя исполнительница родом из Ужгорода, но большую часть карьеры провела в России. После начала полномасштабной войны она отменила концерт, намекнув в соцсетях, что "все все понимают". На прошлой неделе артистка впервые публично высказалась о войне, вспомнив маму и друзей, которые остались в Украине.

"... я переживаю об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу", — высказалась "Елка".

Ее хит "Прованс" в 2010 году написал украинский автор Егор Солодовников родом из Славянска Донецкой области.

Напомним, что уроженка Киева Люба Успенская неожиданно закрыла свой бизнес в России — хотя открыла его всего несколько лет назад, в 2021-м.

Ранее мы также информировали, что Иван Дорн откровенно рассказал Дудю, почему записал русскоязычный альбом и как в его семье относятся к украинскому языку — признание артиста вызвало резонанс.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
