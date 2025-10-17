Дорн назвал причины записи русскоязычного альбома - рассказал и об отношении к украинскому

Певец Иван Дорн. Фото: Кадр из видео

В интервью якобы "хорошему русскому" блогеру Дудю украинский популярный певец Иван Дорн раскрыл причину, почему решил выпустить русскоязычный альбом. Также поделился отношением в своей семье к украинскому языку.

Почему новый альбом Дорна записан на русском языке

На этот прямой вопрос Ивану было трудно ответить. Сказал, что материал был записан как раз до широкомасштабного вторжения и выпускать работу в 2022 году было бы совсем неуместным.

"В какой-то момент я подумал о том, что я не пою ничего нового. Новое я что-то нормальное придумать как бы не мог. Разве что в рамках альтер эго. Но я хочу петь то, что сейчас мне очень хочется петь, то, что мне сейчас актуально петь. Я понял, что это — тот самый альбом. Я понял, что я хочу его петь, я хочу его звучать", — сказал Дорн.

Певец подчеркнул, что хотя над песнями работал еще до широкомасштабного вторжения, но тексты сейчас еще более актуальны, чем тогда.

"Я считываю социум, конечно, и его боль. И потом это отражаю в своей музыке. Я всегда ориентировался на такое чувство, на определенную интуицию внутри. Вот поэтому я подумал, что пришло время, видимо. Плюс я понимал, что это будет все равно не быстро, это не произойдет сейчас", — отметил Иван.

Об отношении к украинскому в семье

Отвечая на этот вопрос, особенно на замечание Дудя, что после полномасштабной агрессии РФ Дорн давал интервью на украинском, певец ответил, что "это, пожалуй, тоже мой определенный ресентимент".

Примечание: ресентимент — философское и психологическое понятие, описывающее скрытое чувство враждебности, обиды и злости, которое возникает у человека, когда он считает себя слабым или неудачником.

Итак, из ответа становится не понятным: Дорн частично перешел на украинский из-за слабости (под влиянием социума и обиды на агрессию РФ)? Или наоборот: поборол свою слабость и стал больше говорить на украинском?

Однако, судя по ответу, цитата которого будет ниже, и первый и второй вариант имеют место: и борьба с самим собой и влияние окружения и обстоятельств.

"Я точно начал смелее говорить на нем (украинском языке, — ред.), а вместе со своими друзьями, которые перешли полностью на украинский, потому что до этого это как-то было менее смело. Я будто стеснялся сам себя на украинском языке, потом перестал это делать, потому что все перестали стесняться. Нам (семье, — ред.) важно было, чтобы все наши преподаватели (для детей, — ред.), которые работают онлайн или приходят к нам, чтобы они были также украиноязычными", — сказал Дорн.

