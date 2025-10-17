Дорн назвав причини запису російськомовного альбому — розповів і про ставлення до української

Співак Іван Дорн. Фото: Кадр з відео

В інтерв'ю нібито "хорошему русскому" блогеру Дудю український популярний співак Іван Дорн розкрив причину, чому вирішив випустити російськомовний альбом. Також поділився ставленням у своїй родині до української мови.

Чому новий альбом Дорна записаний російською

На це пряме питання Івану було важко відповісти. Сказав, що матеріал був записаний як раз до широкомасштабного вторгнення і випускати роботу у 2022 році було б зовсім недоречним.

"У якийсь момент я подумав про те, що я не співаю нічого нового. Нове я щось нормальне вигадати як би не міг. Хіба що у рамках альтер его.

Але я хочу співати те, що зараз мені дуже хочеться співати, те, що мені зараз актуально співати. Я зрозумів, що це — той самий альбом. Я зрозумів, що я хочу його співати, я хочу його звучати", — сказав Дорн.

Співак підкреслив, що хоча над піснями працював ще до широкомасштабного вторгнення, але тексти зараз ще більш актуальні, ніж тоді.

"Я зчитую соціум, звісно, ​​і його біль. І потім це відображаю у своїй музиці. Я завжди орієнтувався на таке почуття, на певну інтуїцію всередині. Ось тому я подумав, що настав час, мабуть. Плюс я розумів, що це буде все одно не швидко, це не станеться зараз", — зазначив Іван.

Про ставлення до української в родині

Відповідаючи на це питання, особливо на зауваження Дудя, що після повномасштабної агресії РФ Дорн давав інтерв'ю українською, співак відповів, що "це, мабуть, теж мій певний ресентимент".

Примітка: ресентимент — філософське та психологічне поняття, що описує приховане почуття ворожості, образи та злості, яке виникає у людини, коли вона вважає себе слабшою або невдахою.

Отже, з відповіді стає не зрозумілим: чи Дорн частково перейшов на українську через слабкість (під впливом соціуму та образу на агресію РФ)? Або навпаки: поборов свою слабкість і став більше говорити українською?

Проте, судячи з відповіді, цитата якої буде нижче, і перший і другий варіант мають місце: і боротьба із самим собою і вплив оточення та обставин.

"Я точно почав сміливіше говорити на ньому (української мовою, — ред.), а разом зі своїми друзями, які перейшли повністю українською, бо до цього це якось було менш сміливо. Я ніби соромився сам себе українською мовою, потім перестав це робити, бо всі перестали соромитись. Нам (родині, — ред.) важливо було, щоб усі наші викладачі (для дітей, — ред.), які працюють онлайн або приходять до нас, щоб вони були також україномовними", — сказав Дорн.

