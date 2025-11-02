Видео
Україна
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Скандальный Винник засветился в компании Данилко за границей

Скандальный Винник засветился в компании Данилко за границей

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 15:14
обновлено: 15:14
Олег Винник встретился с Андреем Данилко на концерте в Берлине - фото
Андрей Данилко и Олег Винник. Фото: кадр из видео

Певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения проживает в Германии, неожиданно появился рядом с Андреем Данилко. Артисты встретились в Берлине, где состоялся концерт Верки Сердючки.

Совместным фото с коллегой певец поделился в Instagram.

Читайте также:

Данилко встретился с Винником в Берлине

Винник посетил выступление, после чего они пообщались за кулисами и записали совместное видео.

"Сердючка — forever", — сказал Винник, на что Данилко ответил: "Это правда".

Олег Винник відвідав концерт Вєрки Сердючки
Андрей Данилко и Олег Винник в Берлине. Фото: кадр из видео

В компании артистов также показался телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, который сейчас живет за пределами Украины.

"Коалиция решительных! Встретились мужчинами. Обсудили текущую ситуацию. Посчитали и просчитали варианты. И пришли к выводу: все будет хорошо!", — написал шоумен.

Впрочем, в сети встреча вызвала волну критики в адрес Данилко - из-за присутствия Винника, который во время войны живет за границей и продолжает петь на русском.

Сам Винник неоднократно заявлял, что не "сбежал" из Украины, а вернулся домой в Германию, где живет более 25 лет. По его словам, он не имеет внутреннего украинского паспорта и приезжал на Родину только с концертами. Артист также называет себя патриотом, добавляя, что помогает Украине и будет делать это и в дальнейшем.

Напомним, певица-предательница Ёлка вычеркнула упоминание об Украине из своего хита "Прованс" и оскандалилась выступлением в Москве.

А также мы писали, что в сети вызвало резонанс интервью певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю.

Андрей Данилко соцсети Олег Винник Верка Сердючка украинские звезды
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
