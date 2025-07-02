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Скандал у ЗСУ — військових підозрюють у розкраданні харчів

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Дата публікації: 2 липня 2025 07:29
У ЗСУ викрили масштабне розкрадання харчів у Десні — Кухарчук
Їдальня в армії. Фото: УНІАН

Майор Збройних Сил України Дмитро Кухарчук публічно звернувся до громадськості і розповів про масове розкрадання у військовій частині в Десні, де, за його словами, продавали продукти харчування, призначені для військових. Попередні збитки оцінюються в 400–500 тисяч гривень на місяць.

Про це Дмитро Кухарчук розповів на своєму каналі у Telegram.

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Начальник тилу продавав продукти з військових їдалень до кафе та магазинів

За даними Кухарчука, у червні 2024 року в одній із навчальних частин було викрито схему системного розкрадання харчів. До організації схеми нібито причетні начальник тилу майор Василь Осіпенко та начальниця їдальні сержантка Наталія Шутенко. Вони, за словами офіцера, вивозили продукти з їдальні та продавали їх у кафе, магазинах і приватним покупцям.

У рамках офіційного розслідування вже зафіксовано щонайменше 59 епізодів, більшість з яких, як стверджується, Осіпенко визнав особисто. Його затримали ще 27 січня 2025 року, а під час обшуків виявили великі запаси продуктів і готівку. Проте, замість взяття під варту, підозрюваного відправили під домашній арешт, який триває вже понад п’ять місяців.

За словами Дмитра Кухарчука, зараз розглядається варіант тимчасового повернення Осіпенка до лав ЗСУ. 

"Зараз розглядається варіант "тимчасово" відправити Осіпенка назад у військо, а до справи "повернутись після війни". Угоди, зв’язки, "відмазки" — усе, крім справедливості. Імовірніше за все його хочуть просто випустити.  Це мародерство і воно має бути публічно-показово покаране!" — написав Кухарчук. 

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Повідомлення Дмитра Кухарчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно схожу злочинну схему викрили ДБР й за участі одесита. Чоловік створив фіктивні підприємства для розкрадання коштів, які виділяли на харчування військових

Раніше ДБР також вкирило чиновницю з Дніпра, яка влаштувалася до ЗСУ заради виплат, але ніколи там не служила. 

скандал ЗСУ продукти грабіж Десна військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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