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ДБР викрило розкрадання на харчах для ЗСУ — аудіоперехоплення

17 червня 2025 13:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових
Військовослужбовці в їдальні. Фото: Армія Інформ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україні викрили злочинну організацію, яка розкрадала мільйони гривень, виділені на продукти харчування для Збройних сил України.  Схему організував житель Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 17 червня.

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Розкрадання на харчах для ЗСУ

За даними слідства, масштабну схему організував житель Одеси у січні 2024 року. Він створив два підконтрольні підприємства, які перемагали в тендерах на постачання продуктів харчування для армії. У подальшому організатор налагодив зв’язки з окремими військовими посадовцями, які подавали фіктивні або завищені у ціні заявки на закупівлю.

Розкрадання ЗСУ
Оголошення про підозру. Фото: ДБР

Унаслідок цього до військових частин нерідко надходили неякісні або прострочені продукти, серед яких траплялися й фальсифікати. Частину "зароблених" коштів фігуранти використовували для продовження незаконної діяльності, решту ділили між собою.

"У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості, у тому числі фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності", — йдеться у повідомленні.

Розкрадання ЗСУ
Слідчі дії. Фото: ДБР

Організатору корупційної схеми та ще вісьмом учасникам вже повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації (стаття 255 Кримінального кодексу України), а також привласнення або розтрату майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою (частина 5 статті 191 ККУ).

У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці викрили посадовців Державної спеціальної служби транспорту. Вони разом зі спільниками незаконно заволоділи понад 64 мільйонами гривень, виділеними на закупівлю вантажних автомобілів для потреб Збройних сил.

Також правоохоронці викрили злочинну організацію на розтраті понад 90 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлях для ЗСУ.

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