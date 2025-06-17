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ГБР разоблачило хищения на продуктах для ВСУ — аудиоперехват

17 июня 2025 13:03
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продуктах для военных
Военнослужащие в столовой. Фото: Армия Информ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украине разоблачили преступную организацию, которая разворовывала миллионы гривен, выделенные на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Схему организовал житель Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) во вторник, 17 июня.

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По данным следствия, масштабную схему организовал житель Одессы в январе 2024 года. Он создал два подконтрольных предприятия, которые побеждали в тендерах на поставку продуктов питания для армии. В дальнейшем организатор наладил связи с отдельными военными чиновниками, которые подавали фиктивные или завышенные в цене заявки на закупку.

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Объявление о подозрении. Фото: ГБР

В результате в воинские части нередко поступали некачественные или просроченные продукты, среди которых случались и фальсификаты. Часть "заработанных" средств фигуранты использовали для продолжения незаконной деятельности, остальные — делили между собой.

"Во многих случаях в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в том числе фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности", — говорится в сообщении.

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Следственные действия. Фото: ГБР

Организатору коррупционной схемы и еще восьми участникам уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации (статья 255 Уголовного кодекса Украины), а также присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой (часть 5 статьи 191 УКУ).

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители разоблачили должностных лиц Государственной специальной службы транспорта. Они вместе с сообщниками незаконно завладели более 64 миллионами гривен, выделенными на закупку грузовых автомобилей для нужд Вооруженных сил.

Также правоохранители разоблачили преступную организацию на растрате более 90 миллионов гривен бюджетных средств на закупках для ВСУ.

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