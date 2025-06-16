СБУ і ДБР викрили посадовців, які привласнили понад 64 млн грн на закупівлі авто для військових

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили посадовців Державної спеціальної служби транспорту. Вони разом зі спільниками незаконно заволоділи понад 64 мільйонами гривень, виділеними на закупівлю вантажних автомобілів для потреб Збройних сил.

Про це повідомляє СБУ у понеділок, 16 червня.

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Деталі справи

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту. У результаті проведених слідчих дій встановлено, що посадовці служби разом зі спільниками незаконно привласнили понад 64 мільйони гривень, які були виділені на закупівлю вантажних автомобілів для потреб військових.

За даними слідства, до реалізації схеми причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ. Він залучив до оборудки кількох посадовців військової частини, яка виступала замовником техніки, а також представників пов’язаної з ним комерційної структури.

Восени 2024 року посадовець організував перемогу в тендері для підконтрольного підприємства, попри те, що його пропозиція була на понад 64 мільйони гривень дорожчою за пропозиції інших учасників.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази, які підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 мільйонам гривень. Її походження перевіряється.

Наразі всім учасникам схеми повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків, та пособництво) Кримінального кодексу України.

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Фігуранти справи. Фото: СБУ

Вилучені гроші. Фото: СБУ

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