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Присвоили деньги на закупке авто для ВСУ — пойманы чиновники

16 июня 2025 20:10
Анастасия Писаненко - редактор
СБУ и ГБР разоблачили чиновников, которые присвоили более 64 млн грн на закупке авто для военных
Задержание фигурантов. Фото: СБУ
Анастасия Писаненко - редактор

Правоохранители разоблачили должностных лиц Государственной специальной службы транспорта. Они вместе с сообщниками незаконно завладели более 64 миллионами гривен, выделенными на закупку грузовых автомобилей для нужд Вооруженных сил.

Об этом сообщает СБУ в понедельник, 16 июня.

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Детали дела

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств в Государственной специальной службе транспорта. В результате проведенных следственных действий установлено, что должностные лица службы вместе с сообщниками незаконно присвоили более 64 миллионов гривен, которые были выделены на закупку грузовых автомобилей для нужд военных.

По данным следствия, к реализации схемы причастен начальник одного из отделов управления логистики Администрации ГССТ. Он привлек к сделке нескольких должностных лиц воинской части, которая выступала заказчиком техники, а также представителей связанной с ним коммерческой структуры.

Осенью 2024 года чиновник организовал победу в тендере для подконтрольного предприятия, несмотря на то, что его предложение было более чем на 64 миллиона гривен дороже предложений других участников.

По результатам обысков правоохранители изъяли у фигурантов документацию, мобильные телефоны, печати и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружены наличные в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 105 миллионам гривен. Ее происхождение проверяется.

Сейчас всем участникам схемы сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 426-1 (превышение служебных полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям, и пособничество) Уголовного кодекса Украины.

Привласнили гроші на закупівлі авто для ЗСУ — викрито посадовців - фото 1
Задержание фигурантов. Фото: СБУ
Привласнили гроші на закупівлі авто для ЗСУ — викрито посадовців - фото 2
Фигуранты дела. Фото: СБУ
Привласнили гроші на закупівлі авто для ЗСУ — викрито посадовців - фото 3
Изъятые деньги. Фото: СБУ

Напомним, одесситка по заказу ФСБ готовила взрывчатку для теракта на военном объекте и следила за перемещениями служащих.

Кроме того, стало известно, что школьница сорвала теракт ФСБ в центре Ивано-Франковска.

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