Депутатка Дніпропетровської облради служила в ЗСУ заради іміджу

Операція ДБР в облраді. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему фальсифікації військової служби, до якої причетна депутатка Дніпропетровської обласної ради. Вона обманом влаштувалася до Збройних сил України та отримала незаконні виплати, хоча фактично не з'являлася у військовій частині й не виконувала жодних бойових завдань.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела в ДБР.

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За даними джерел "Української правди", йдеться про Маріанну Мірошниченко. У 2023 році обласна депутатка вирішила покращити свій публічний імідж, продемонструвавши публіці, що вона нібито службу в Збройних силах. Для цього чиновниця успішно пройшла військово-лікарську комісію та була направлена до навчального центру для базової підготовки, після чого отримала звання "солдат".

У реалізації схеми їй допомагав знайомий — заступник командира однієї з військових частин. Саме він звернувся до начальника навчального центру з проханням оформити депутатку лише на папері, без фактичної участі в заняттях.

За даними слідчих, водій підозрюваної кілька разів привозив її до навчального закладу, але замість навчань вона займалась особистими справами.

Згодом "службу" жінка продовжила у військовій частині свого спільника, де була формально оформлена операторкою у взводі розвідки та коригування ударних безпілотників. Також її документи свідчать про переміщення на інші посади — телефоністки та членкині комунікаційної групи штабу.

Депутатка хизувалася матері службою у "страшному місці" впродовж двох годин

На оприлюднених ДБР аудіозаписах заступник командира частини просить керівника навчального центру "піти назустріч" депутатці, яка має лише формально з’явитися.

В іншому фрагменті запису розмови сама фігурантка хизується перед матір’ю, що "стала військовослужбовицею" задля іміджу, хоча фактично пробула в "учебці" лише 2 години, назвавши її "страшним місцем". У відповідь мати просить доньку не розповідати зайвого.

Фіктивна служба припинилась лише після втручання ДБР. За цей час депутатка встигла отримати понад 200 тисяч гривень виплат, які витрачала на особисті потреби. Наразі їй інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману під час воєнного стану, вчинене групою осіб, а також шахрайство.

Начальнику навчального центру також оголосили підозру у пособництві в ухиленні від служби та розтраті бюджетних коштів. Вирішується питання про повідомлення про підозру також заступнику командира частини та обрання запобіжних заходів. Усім фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, ДБР передало в Одеській області до суду справу стосовно правоохоронця, який "домовлявся" з ТЦК.

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