Депутат Днепропетровского облсовета служила в ВСУ ради имиджа

Операция ГБР в облсовете. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили масштабную схему фальсификации военной службы, к которой причастна депутат Днепропетровского областного совета. Она обманом устроилась в Вооруженные силы Украины и получила незаконные выплаты, хотя фактически не появлялась в воинской части и не выполняла никаких боевых задач.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в ГБР.

Реклама

Читайте также:

Днепропетровский депутат пошла в ВСУ ради пиара

По данным источников "Украинской правды", речь идет о Марианне Мирошниченко. В 2023 году областной депутат решила улучшить свой публичный имидж, продемонстрировав публике, что она якобы служит в Вооруженных силах. Для этого чиновница успешно прошла военно-врачебную комиссию и была направлена в учебный центр для базовой подготовки, после чего получила звание "солдат".

Реклама

В реализации схемы ей помогал знакомый — заместитель командира одной из воинских частей. Именно он обратился к начальнику учебного центра с просьбой оформить депутата только на бумаге, без фактического участия в занятиях.

По данным следователей, водитель подозреваемой несколько раз привозил ее в учебное заведение, но вместо учений она занималась личными делами.

Реклама

Впоследствии "службу" женщина продолжила в воинской части своего сообщника, где была формально оформлена оператором во взводе разведки и корректировки ударных беспилотников. Также ее документы свидетельствуют о перемещении на другие должности - телефонистки и члена коммуникационной группы штаба.

Депутат хвасталась матери службой в "страшном месте" в течение двух часов

На обнародованных ГБР аудиозаписях заместитель командира части просит руководителя учебного центра "пойти навстречу" депутату, которая должна лишь формально появиться.

В другом фрагменте записи разговора сама фигурантка хвастается перед матерью, что "стала военнослужащей" ради имиджа, хотя фактически пробыла в "учебке" всего 2 часа, назвав ее "страшным местом". В ответ мать просит дочь не рассказывать лишнего.

Фиктивная служба прекратилась только после вмешательства ГБР. За это время депутат успела получить более 200 тысяч гривен выплат, которые тратила на личные нужды. Сейчас ей инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана во время военного положения, совершенное группой лиц, а также мошенничество.

Начальнику учебного центра также объявили подозрение в пособничестве в уклонении от службы и растрате бюджетных средств. Решается вопрос о сообщении о подозрении также заместителю командира части и избрании меры пресечения. Всем фигурантам грозит до десяти лет заключения.

Напомним, ГБР передало в Одесской области в суд дело в отношении правоохранителя, который "договаривался" с ТЦК.

Также в Одессе разоблачили предпринимателя, который "наварился" на закупках продуктов для ВСУ.