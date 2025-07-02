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Скандал в ВСУ — военных подозревают в хищении продуктов питания

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 07:29
В ВСУ разоблачили масштабное хищение продуктов в Десне - Кухарчук
Столовая в армии. Фото: УНИАН

Майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Кухарчук публично обратился к общественности и рассказал о массовом хищении в воинской части в Десне, где, по его словам, продавали продукты питания, предназначенные для военных. Предварительные убытки оцениваются в 400-500 тысяч гривен в месяц.

Об этом Дмитрий Кухарчук рассказал на своем канале в Telegram.

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По данным Кухарчука, в июне 2024 года в одной из учебных частей была разоблачена схема системного хищения продуктов. К организации схемы якобы причастны начальник тыла майор Василий Осипенко и начальница столовой сержант Наталья Шутенко. Они, по словам офицера, вывозили продукты из столовой и продавали их в кафе, магазинах и частным покупателям.

В рамках официального расследования уже зафиксировано не менее 59 эпизодов, большинство из которых, как утверждается, Осипенко признал лично. Его задержали еще 27 января 2025 года, а во время обысков обнаружили большие запасы продуктов и наличные. Однако, вместо заключения под стражу, подозреваемого отправили под домашний арест, который длится уже более пяти месяцев.

По словам Дмитрия Кухарчука, сейчас рассматривается вариант временного возвращения Осипенко в ряды ВСУ.

"Сейчас рассматривается вариант "временно" отправить Осипенко обратно в армию, а к делу "вернуться после войны". Соглашения, связи, "отмазки" — все, кроме справедливости. Вероятнее всего его хотят просто выпустить. Это мародерство и оно должно быть публично-показательно наказано! " — написал Кухарчук.

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Сообщение Дмитрия Кухарчука. Фото: скриншот

Напомним, недавно похожую преступную схему разоблачили ГБР и с участием одессита. Мужчина создал фиктивные предприятия для хищения средств, которые выделяли на питание военных.

Ранее ГБР также вкинуло чиновницу из Днепра, которая устроилась в ВСУ ради выплат, но никогда там не служила.

скандал ВСУ продукты грабеж Десна военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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