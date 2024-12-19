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Скандал у ДНУ — студенти показали шокуючі умови в гуртожитку

19 грудня 2024 11:23
Ольга Антоновська - редактор
Скандал в гуртожитку у Дніпрі — студенти показали шокуючі умови
Умови в гуртожитку. Фото ілюстративне: Район.Луцьк
Ольга Антоновська - редактор

Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара поскаржились на жахливі умови в гуртожитку. Приміщення не відповідає нормам та навіть загрожує життю людей.

Відео опублікували на TikTok-сторінці користувача nurbanu_ss у середу, 18 грудня.

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Умови проживання в гуртожитку Дніпровського університету

Відео опублікували від імені мешканців гуртожитку №3 Дніпровського національного університету імені Гончара. Зазначається, що умови у гуртожитку наражають на небезпеку студентів, які там проживають.

"Хочемо висвітлити, що насправді відбувається одному з найкращих університетів країни. Вам про це не розкажуть на зустрічі абітурієнтів. Поки керівництво спить у теплих будинках чи гарячих квартирах зі світлом та водою, мешканці в той же час сидять 4 доби без світла, тиждень без гарячої води та опалення, в антисанітарних умовах, зі згорілою технікою через некваліфікованих електриків", — йдеться у повідомленні.

@nurbanu_ss

Ми, мешканці гуртожитку №3 Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, хочемо висвітлити, що насправді відбувається одному з найкращих університетів країни. Вам про це не розкажуть на зустрічі абітурієнтів. Поки керівництво спить у теплих будинках чи квартирах зі світлом та гарячою водою, мешканці в той же час сидять 4 доби без світла, тиждень без гарячої води та опалення, в антисанітарних умовах, зі згорілою технікою через дії некваліфікованих електриків. Ці та інші проблеми відомі адміністрації університету, яка замовчує та ігнорує їх. Негаразди з проводкою виникли ще давно, напевно, тоді, коли ще вчились наші батьки, але з того часу нічого не змінилось. У гуртожитку №3 регулярні пожежі, через які можуть загинути студенти, вже стали буденною справою, але ж набагато легше про них не згадувати та не документувати їх. На постійні скарги пан С. Оковитий не реагує та годує нас обіцянками. Ми просимо надати максимального розголосу цій ситуації, бо згодом це призведе до трагічних наслідків #fyp #fouryou #глобальныерекомендации #рек #дну

♬ оригинальный звук - nurbanu_ss

Як зазначають у дописі, про проблеми адміністрація університету знає, однак замовчує та ігнорує це. Негаразди з проводкою, яка встановлена в гуртожитку, виникли вже давно.

"У гуртожитку №3 регулярні пожежі, через які можуть загинути студенти, вже стали буденною справою, але просто легше про них не згадувати та не документувати їх", — йдеться у повідомленні.

Студенти зазначають, що на постійні скарги немає ніякої реакції. Однак, якщо нічого не змінити, це може призвести до трагічних наслідків.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку на вулиці Лейпцизькій. Причину встановлюватимуть правоохоронці.

У гуртожитку Чернівецького фахового навчального закладу двоє підлітків побили студента. Неповнолітні були у стані алкогольного сп'яніння.

скандал студенти Дніпро гуртожиток місце проживання

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