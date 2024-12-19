Скандал в общежитии в Днепре — студенты показали шокирующие условия

Условия в общежитии. Фото иллюстративное: Район.Луцьк

Студенты Днепровского национального университета имени Олеся Гончара пожаловались на ужасающие условия в общежитии. Помещение не соответствует нормам и даже угрожает жизни людей.

Видео опубликовали на TikTok-странице пользователя nurbanu_ss в среду, 18 декабря.

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Видео опубликовано от имени жителей общежития №3 Днепровского национального университета имени Гончара. Отмечается, что условия в общежитии подвергают опасности проживающих там студентов.

"Хотим осветить, что действительно происходит одному из лучших университетов страны. Вам об этом не расскажут на встрече абитуриентов. Пока руководство спит в теплых домах или горячих квартирах со светом и водой, жители в то же время сидят 4 суток без света, неделя без горячей воды и отопления, в антисанитарных условиях, со сгоревшей техникой из-за неквалифицированных электриков", — говорится в сообщении.

@nurbanu_ss Мы, жители общежития №3 Днепровского национального университета им. О. Гончара, хотим осветить, что на самом деле происходит один из лучших университетов страны. Вам об этом не расскажут на встрече абитуриентов. Пока руководство спит в теплых домах или квартирах со светом и горячей водой, жители в то же время сидят 4 дня без света, неделя без горячей воды и отопления, в антисанитарных условиях, со сгоревшей техникой из-за действий неквалифицированных электриков. Эти и другие проблемы известны администрации университета, которая умалчивает и игнорирует их. Неурядицы с проводкой возникли еще давно, наверное, тогда, когда еще учились наши родители, но с тех пор ничего не изменилось. В общежитии №3 регулярные пожары, из-за которых могут погибнуть студенты, уже стали обыденным делом, но гораздо легче о них не вспоминать и не документировать их. На постоянные жалобы господин С. Оковит не реагирует и кормит нас обещаниями. Мы просим предоставить максимальную огласку этой ситуации, потому что впоследствии это приведет к трагическим последствиям #fyp #fouryou #глобальныерекомендации #рек #дну ♬ оригинальный звук – nurbanu_ss

Как отмечают в сообщении, проблемы администрация университета знает, однако умалчивает и игнорирует это. Неурядицы с проводкой, установленной в общежитии, возникли уже давно.

"В общежитии №3 регулярные пожары, из-за которых могут погибнуть студенты, уже стали обыденным делом, но просто легче о них не упоминать и не документировать их", — говорится в сообщении.

Студенты отмечают, что на постоянные жалобы нет никакой реакции. Однако если ничего не изменить, это может привести к трагическим последствиям.

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