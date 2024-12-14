Українські ВНЗ увійшли до світового рейтингу за онлайн-форматом

ВНЗ України увійшли до списку найкращих у світі в онлайн-форматі
Три українські вищі навчальні заклади увійшли до рейтингу найкращих університетів у світі, які мають онлайн-навчання. Серед лідерів — Харківський політехнічний інститут.
Про це свідчать результати рейтингу Times Higher Education.
Українські університети в рейтингу
Так, лідером в рейтингу серед українських університетів став Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".
На другому місці за загальним рівнем — Сумський державний університет. Але він посів перше місце у світі за показником результативності. До списку також увійшов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Під час аналізу враховували:
- кількість і якість ресурсів для онлайн-навчання;
- рівень залучення студентів;
- успіхи студентів.
Цей рейтинг оцінює онлайн-навчання на глобальному рівні: до нього включено 56 університетів із різних країн — США, Єгипту, Нової Зеландії, Австралії та Угорщини.
Нагадаємо, уряд планує звільнити заклади освіти від обов’язку подавати списки учнів та студентів до ТЦК.
А нардеп Михайло Цимбалюк заявив, що більшість українських ВНЗ мають суттєвий недобір студентів.
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