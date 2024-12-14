Украинские вузы вошли в мировой рейтинг по онлайн-формату

Студенты. Иллюстративное фото: Varta

Три украинских высших учебных заведения вошли в рейтинг лучших университетов в мире, которые имеют онлайн-обучение. Среди лидеров — Харьковский политехнический институт.

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга Times Higher Education.

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Украинские университеты в рейтинге

Лидером в рейтинге среди украинских университетов стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

На втором месте по общему уровню — Сумский государственный университет. Но он занял первое место в мире по показателю результативности. В список также вошел Харьковский национальный университет им. н. Каразина.

При анализе учитывали:

количество и качество ресурсов для онлайн-обучения;

уровень привлечения студентов;

успехи студентов.

Этот рейтинг оценивает онлайн-обучение на глобальном уровне: в него включены 56 университетов из разных стран США, Египта, Новой Зеландии, Австралии и Венгрии.

Напомним, правительство планирует освободить учебные заведения от обязанности представлять списки учеников и студентов в ТЦК.

А нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что большинство украинских вузов имеют существенный недобор студентов.