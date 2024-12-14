Украинские вузы вошли в мировой рейтинг по онлайн-формату

ВУЗы Украины вошли в список лучших в мире в онлайн-формате
Три украинских высших учебных заведения вошли в рейтинг лучших университетов в мире, которые имеют онлайн-обучение. Среди лидеров — Харьковский политехнический институт.
Об этом свидетельствуют результаты рейтинга Times Higher Education.
Украинские университеты в рейтинге
Лидером в рейтинге среди украинских университетов стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".
На втором месте по общему уровню — Сумский государственный университет. Но он занял первое место в мире по показателю результативности. В список также вошел Харьковский национальный университет им. н. Каразина.
При анализе учитывали:
- количество и качество ресурсов для онлайн-обучения;
- уровень привлечения студентов;
- успехи студентов.
Этот рейтинг оценивает онлайн-обучение на глобальном уровне: в него включены 56 университетов из разных стран США, Египта, Новой Зеландии, Австралии и Венгрии.
Напомним, правительство планирует освободить учебные заведения от обязанности представлять списки учеников и студентов в ТЦК.
А нардеп Михаил Цымбалюк заявил, что большинство украинских вузов имеют существенный недобор студентов.
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