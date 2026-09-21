Скальницька після розлучення заявила про "схеми" ексчоловіка

Анастасія та Богдан Скальницькі. Фото: Анастасія Скальницька/Instagram

Українська блогерка та підприємиця Анастасія Скальницька після розлучення з чоловіком Богданом заявила, що дізналася про багаторічний обман. За її словами, колишній чоловік брав у неї гроші під приводом боргів, приховував справжній стан бізнесу та зраджував.

Свої твердження вона озвучила у відео, інформує Новини.LIVE.

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Скальницька розповіла про фінансові проблеми у шлюбі

За словами блогерки, після рішення про розлучення вона почала дізнаватися нові подробиці про фінансові справи чоловіка. Вона стверджує, що впродовж трьох років регулярно передавала йому кошти для погашення нібито наявних боргів.

Скальницька розповіла, що на початку їхніх стосунків чоловік запропонував допомогти їй придбати автомобіль. За її словами, після цього у нього виникли проблеми, через які вона продала власну машину, а отримані кошти передала йому.

Надалі, як стверджує блогерка, подібні ситуації повторювалися. Вона брала кредити, продавала речі та домовлялася з рекламодавцями про передоплату, щоб отримувати гроші для погашення боргів.

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"Так, ці роки я прокидалася, засинала тільки з думкою, де знайти гроші, щоб закрити ці борги", — розповіла Скальницька.

За її словами, частина автомобілів, які вона вважала власними або за які виплачувала кошти, насправді перебували в оренді.

Блогерка заявила про борги бізнесу та кредити

Окремо Скальницька розповіла про ситуацію з її квітковим бізнесом. За словами блогерки, після розлучення чоловік передав їй бізнес із боргами, залишивши на рахунку близько 800 гривень.

Вона також заявила, що пізніше дізналася про кредити, які, за її словами, чоловік оформлював на її співробітників. Загальну суму боргів, які залишилися після розлучення, блогерка оцінює у понад мільйон гривень.

Скальницька також стверджує, що чоловік використовував її кошти для власних справ, зокрема для роботи з автомобілями.

"Він пропрацьовував ці схеми, щоб витягувати з мене кошти. Всі ті борги, їх не існувало. Це все для мене, щоб я шукала гроші", — заявила блогерка.

Водночас доказів наведених тверджень або коментаря Богдана Скальницького щодо цих звинувачень у наданих матеріалах немає.

Скальницька також розповіла про зради

За словами блогерки, протягом шлюбу вона неодноразово отримувала повідомлення про можливі зради чоловіка, однак не вірила їм.

Після розлучення, як стверджує Скальницька, вона отримала від знайомих додаткову інформацію про його спілкування з іншими жінками. Вона заявила, що дізналася про подаровані їм квіти та зустрічі.

Також блогерка заявила, що чоловік нібито зраджував їй протягом усього періоду стосунків.

Скальницька заявила, що хоче розповісти більше

Блогерка наголосила, що наразі озвучила лише частину того, що їй стало відомо після розлучення. За її словами, вона хоче публічно розповісти про ситуацію, щоб попередити інших людей.

"Я тут розказала 10%, 10%. Я тобі кажу відразу, не роби дурниць, бо буде гірше. Я хочу зупинити цього афериста, щоб люди знали, ніколи не вірили йому", — сказала Скальницька.

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