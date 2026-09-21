Скальницкая после развода заявила о «схемах» бывшего мужа

Анастасия и Богдан Скальницкие. Фото: Анастасия Скальницкая/Instagram

Украинская блогерша и предпринимательница Анастасия Скальницкая после развода с мужем Богданом заявила, что узнала о многолетнем обмане. По её словам, бывший муж брал у неё деньги под предлогом долгов, скрывал реальное состояние дел в бизнесе и изменял ей.

Свои утверждения она озвучила в видео, сообщает Новини.LIVE.

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Скальницкая рассказала о финансовых проблемах в браке

По словам блогерши, после решения о разводе она начала узнавать новые подробности о финансовых делах мужа. Она утверждает, что в течение трех лет регулярно передавала ему средства для погашения якобы имеющихся долгов.

Скальницкая рассказала, что в начале их отношений мужчина предложил помочь ей приобрести автомобиль. По её словам, после этого у него возникли проблемы, из-за которых она продала свою машину, а вырученные средства передала ему.

В дальнейшем, как утверждает блогерша, подобные ситуации повторялись. Она брала кредиты, продавала вещи и договаривалась с рекламодателями о предоплате, чтобы получать деньги для погашения долгов.

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"Да, все эти годы я просыпалась и засыпала только с мыслью о том, где найти деньги, чтобы погасить эти долги", — рассказала Скальницкая.

По её словам, часть автомобилей, которые она считала своими или за которые выплачивала деньги, на самом деле находились в аренде.

Блогерша заявила о долгах бизнеса и кредитах

Отдельно Скальницкая рассказала о ситуации с её цветочным бизнесом. По словам блогерши, после развода муж передал ей бизнес с долгами, оставив на счете около 800 гривен.

Она также заявила, что позже узнала о кредитах, которые, по её словам, мужоформлял на её сотрудников. Общую сумму долгов, оставшихся после развода, блогерша оценивает в более чем миллион гривен.

Скальницкая также утверждает, что мужчина использовал её средства для собственных целей, в частности для работы с автомобилями.

"Он разрабатывал эти схемы, чтобы вытягивать из меня деньги. Все эти долги — их не было. Это все для меня, чтобы я искала деньги", — заявила блогерша.

В то же время доказательств приведенных утверждений или комментариев Богдана Скальницкого по поводу этих обвинений в предоставленных материалах нет.

Скальницкая также рассказала об изменах

По словам блогерши, в течение брака она неоднократно получала сообщения о возможных изменах мужа, однако не верила им.

После развода, как утверждает Скальницкая, она получила от знакомых дополнительную информацию о его общении с другими женщинами. Она заявила, что узнала о подаренных им цветах и встречах.

Также блогерша заявила, что муж якобы изменял ей на протяжении всего периода отношений.

Скальницкая заявила, что хочет рассказать больше

Блогерша подчеркнула, что пока озвучила лишь часть того, что ей стало известно после развода. По её словам, она хочет публично рассказать о ситуации, чтобы предупредить других людей.

"Я здесь рассказала 10%, 10%. Я тебе говорю сразу: не делай глупостей, иначе будет хуже. Я хочу остановить этого афериста, чтобы люди знали и никогда ему не верили", — сказала Скальницкая.

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