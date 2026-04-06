Головна Новини дня Сюрприз для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Сюрприз для метеозалежних: прогноз магнітних бур на сьогодні

Дата публікації: 6 квітня 2026 10:31
Вплив магнітних бур на метеозалежну людину. Фото: колаж Новини.LIVE

Геомагнітна ситуація в понеділок, 6 квітня, має бути відносно спокійною без магнітних бур попри серію потужних спалахів на Сонці, зафіксованих протягом останньої доби. Хоча науковці прогнозують лише нестабільний рівень магнітного поля, викиди енергії середнього класу М1,3 можуть спричинити локальні радіоперешкоди та спровокувати сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 6 квітня 

Поточний стан земної магнітосфери 6 квітня буде стабільний, і суттєвих геомагнітних збурень цього дня не прогнозують. Протягом останніх 24 годин Сонце мало високу активність, згенерувавши цілу серію енергетичних викидів.

Зокрема, було зафіксовано два слабких спалахи класу В, 14 спалахів класу С, які зазвичай проходять непомітно для планети, а також два помітно потужніших явища — спалахи М1,3 та М1

Магнітні бурі з 6 до 8 квітня. Фото: скриншот

Очікується, що впродовж понеділка геомагнітне поле коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Науковці оцінюють сонячну активність як помірну, проте є невелика ймовірність виникнення спалахів найвищого класу Х.

Прогноз магнітних бур в Україні з 6 до 9 квітня. Фото: скриншот

Серед найбільш розповсюджених симптомів, які виникають під час сонячної активності:

  • сильний головний біль або мігрень;
  • різкі стрибки артеріального тиску;
  • підвищена втомлюваність;
  • апатія та порушення сну;
  • біль у суглобах та м'язах;
  • загострення хронічних серцево-судинних захворювань;
  • дратівливість або безпричинна тривожність.

Сонячна активність на 6 квітня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%
  • Кількість сонячних плям – 42

За прогнозами синоптиків цього тижня, з 6 до 12 квітня, Україна перебуватиме під впливом циклону. В деяких регіонах буде різке похолодання, нічні заморозки та рвучкий вітер.

Також синоптики попередили про погіршення погодних умов на Великдень, 12 квітня. Лише в деяких областях буде тепла погода.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
