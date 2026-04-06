Сюрприз для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на сегодня

Влияние магнитных бурь на метеозависимого человека.

Геомагнитная ситуация в понедельник, 6 апреля, должна быть относительно спокойной без магнитных бурь, несмотря на серию мощных вспышек на Солнце, зафиксированных в течение последних суток. Хотя ученые прогнозируют лишь нестабильный уровень магнитного поля, выбросы энергии среднего класса М1,3 могут вызвать локальные радиопомехи и спровоцировать солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 6 апреля

Текущее состояние земной магнитосферы 6 апреля будет стабильным, и существенных геомагнитных возмущений в этот день не прогнозируют. В течение последних 24 часов Солнце имело высокую активность, сгенерировав целую серию энергетических выбросов.

В частности, было зафиксировано две слабых вспышки класса В, 14 вспышек класса С, которые обычно проходят незаметно для планеты, а также два заметно более мощных явления — вспышки М1,3 и М1.

Ожидается, что в течение понедельника геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Ученые оценивают солнечную активность как умеренную, однако есть небольшая вероятность возникновения вспышек высокого класса Х.

Среди наиболее распространенных симптомов, которые возникают во время солнечной активности:

сильная головная боль или мигрень;

резкие скачки артериального давления;

повышенная утомляемость;

апатия и нарушение сна;

боль в суставах и мышцах;

обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний;

раздражительность или беспричинная тревожность.

Солнечная активность на 6 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 42

По прогнозам синоптиков на этой неделе, с 6 по 12 апреля, Украина будет находиться под влиянием циклона. В некоторых регионах будет резкое похолодание, ночные заморозки и порывистый ветер.

Также синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Пасху, 12 апреля. Лишь в некоторых областях будет теплая погода.