Главная Новости дня Сюрприз для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на сегодня

Сюрприз для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на сегодня

Дата публикации 6 апреля 2026 10:31
Сюрприз для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на сегодня
Влияние магнитных бурь на метеозависимого человека. Фото: коллаж Новости.LIVE

Геомагнитная ситуация в понедельник, 6 апреля, должна быть относительно спокойной без магнитных бурь, несмотря на серию мощных вспышек на Солнце, зафиксированных в течение последних суток. Хотя ученые прогнозируют лишь нестабильный уровень магнитного поля, выбросы энергии среднего класса М1,3 могут вызвать локальные радиопомехи и спровоцировать солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 6 апреля

Текущее состояние земной магнитосферы 6 апреля будет стабильным, и существенных геомагнитных возмущений в этот день не прогнозируют. В течение последних 24 часов Солнце имело высокую активность, сгенерировав целую серию энергетических выбросов.

В частности, было зафиксировано две слабых вспышки класса В, 14 вспышек класса С, которые обычно проходят незаметно для планеты, а также два заметно более мощных явления — вспышки М1,3 и М1.

Магнитные бури с 6 по 8 апреля. Фото: скриншот

Ожидается, что в течение понедельника геомагнитное поле будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Ученые оценивают солнечную активность как умеренную, однако есть небольшая вероятность возникновения вспышек высокого класса Х.

Прогноз магнитных бурь в Украине с 6 по 9 апреля. Фото: скриншот

Среди наиболее распространенных симптомов, которые возникают во время солнечной активности:

  • сильная головная боль или мигрень;
  • резкие скачки артериального давления;
  • повышенная утомляемость;
  • апатия и нарушение сна;
  • боль в суставах и мышцах;
  • обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний;
  • раздражительность или беспричинная тревожность.

Солнечная активность на 6 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 42

По прогнозам синоптиков на этой неделе, с 6 по 12 апреля, Украина будет находиться под влиянием циклона. В некоторых регионах будет резкое похолодание, ночные заморозки и порывистый ветер.

Также синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Пасху, 12 апреля. Лишь в некоторых областях будет теплая погода.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
