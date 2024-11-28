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Ситуація з електрикою є складною — Укренерго посилює обмеження

28 листопада 2024 16:58
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Графіки відключення світла 28 листопада — Укренерго запровадило ще жорсткіші обмеження
Енергетики працюють над відновленням лінії електропередач. Фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 28 листопада, в Україні значно посилили обмеження електропостачання споживачам. Це вимушений захід через пошкодження енергетичних об’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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В Укренерго зазначили, що до кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень побутових споживачів одночасно.

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", — йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням енергосистеми до нормальної роботи. Однак час та обсяг обмежень можуть змінюватись.

Укренерго наголошує, що визначає лише кількість черг, які підлягають відключенню, а конкретні графіки відключень для кожної черги визначають обленерго.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", — кажуть енергетики.

Також в Укренерго нагадали, що користувачам слід уникати одночасного вмикання кількох потужних приладів під час відновлення електропостачання, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Укренерго відключення
Повідомлення Укренерго в Telegram

Раніше ми повідомляли, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. В багатьох областях України діють відключення світла. Це вплинуло на рух деяких потягів

Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що на відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно кілька днів, але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу. 

електроенергія сфера енергетики Укренерго енергосистема енергетика світло графіки відключень світла

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