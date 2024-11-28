Графики отключения света 28 ноября — Укрэнерго ввело еще более жесткие ограничения

Энергетики работают над восстановлением линии электропередач. Фото: ДТЭК

В четверг, 28 ноября, в Украине значительно усилили ограничение электроснабжения потребителям. Это вынужденная мера из-за повреждения энергетических объектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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В Укрэнерго отметили, что до конца суток будут применяться четыре очереди отключений бытовых потребителей одновременно.

"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвращением энергосистемы к нормальной работе. Однако время и объем ограничений могут изменяться.

Укрэнерго отмечает, что определяет только количество очередей, подлежащих отключению, а конкретные графики отключений для каждой очереди определяют облэнерго.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", — говорят энергетики.

Также в Укрэнерго напомнили, что пользователям следует избегать одновременного включения нескольких мощных приборов при восстановлении электроснабжения, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Сообщение Укрэнерго в Telegram

Ранее мы сообщали, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах Во многих областях Украины действуют отключения света. Это повлияло на движение некоторых поездов.

Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE заявил, что на возобновление стабильной работы украинской энергосистемы потребуется несколько дней, но в некоторых регионах на это может уйти больше времени.