Зеленський розповів про ситуацію на фронті — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 21 травня, у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, лідер країни сказав, що готується обмін полоненими.

Відповідне відео глава держави опублікував у Telegram.

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Президент Зеленський зазначив, що була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. За його словами, російські штурмові дії тривають, і українські захисники продовжують усю необхідну бойову активність.

Глава держави зазначив, що найбільш гаряча ситуація наразі на Донеччині, особливо — Покровський напрямок.

"Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях — це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист", — сказав президент.

А також додав, що від початку Курської операції в серпні 2024 року російська армія зазнала серйозних втрат — більш ніж 63 тисячі вбитими та пораненими тільки там, на Курщині.

Крім того, як зазначив президент, вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади.

"На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, усі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію — це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього — санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", — сказав лідер України.

Також Зеленський зазначив, що готується обмін полоненими.

"І ще одна принципова річ. Ми готуємо обмін. Фактично щодня — доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося", — резюмував глава держави.

Раніше ми інформували, що Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також лідер України провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.