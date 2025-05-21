Зеленский рассказал о ситуации на фронте — обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 21 мая, в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. В частности, лидер страны сказал, что готовится обмен пленными.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский об актуальной ситуации на фронте — обращение

Президент Зеленский отметил, что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. По его словам, российские штурмовые действия продолжаются, и украинские защитники продолжают всю необходимую боевую активность.

Глава государства отметил, что наиболее горячая ситуация сейчас в Донецкой области, особенно — Покровское направление.

"Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях — это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита", — сказал президент.

А также добавил, что с начала Курской операции в августе 2024 года российская армия понесла серьезные потери — более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине.

Кроме того, как отметил президент, удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши громады.

"К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию — это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого — санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", — сказал лидер Украины.

Также Зеленский отметил, что готовится обмен пленными.

"И еще одна принципиальная вещь. Мы готовим обмен. Фактически ежедневно — доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся", — резюмировал глава государства.

Ранее мы информировали, что Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также лидер Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.